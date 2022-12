I veri rivali di Tesla? Sentite il guru Munro

I veri rivali di Tesla per la leadership mondiale nell’auto elettrica quali saranno? Sentiamo Sandy Munro, il super-tecnico più famoso e ascoltato negli Stati Uniti.

I veri rivali di Tesla? “Vedremo nani diventare dei veri giganti”

Munro è famoso per la sua capacità di smontare le auto pezzo per pezzo, al fine di carpirne i segreti più nascosti di progettazione e produzione. Un know-how che ha applicato a lungo alla Tesla anche con qualche critica severa, guadagnandosi comunque la stima di Elon Musk. Nei giorni scorsi il guru Munro ha partecipato a diversi eventi. Tra cui una sessione di domande&risposte presso il TeslaCon Florida, visibile in una serie di video pubblicata su YouTube. “Questo è un momento fantastico“, ha premesso Sandy. “Come ho già detto, i grandi nomi che erano nel 1800, 1890 e quant’altro, sono scomparsi completamente quando è arrivato il 1910. È incredibile: siamo nella stessa identica situazione. Vedremo cadere molti giganti e molti nani diventare improvvisamente alti 5 metri. Ci sono molti grandi cambiamenti che stanno per accadere”.

Tra i marchi storici Hyundai e Ford sono in pole position

Tra i big storici dell’automotive, Munro vede bene Ford, con prodotti azzeccati come la la Mustang Mach-e e il pick-up F.150. Mentre pensa che GM e Volkswagen saranno l’ombra di se stessi, “sono in grossi guai“. E se non cambieranno strategia in fretta, rischiano di fare la fine della Fiat, che di fatto è stata assorbita da Peugeot nella fusione in Stellantis. Ma anche su quest’ultima Munro ha perplessità: pensa che avrà bisogno di nuovi mezzi finanziari, al punto forse da essere costretta a vendere le “province” americane. Ovvero Chrysler, Dodge e persino Jeep. “Vorrei vedere la Chrysler sopravvivere, ma non sopravviveranno mai sotto Stellantis, mai”. Promossi invece i due marchi coreani Hyundai e Kia, con Ford i migliori tra i marchi storici nell’affrontare la transizione all’elettrico. E promosse anche nuove marche come Rivian, Arcimoto e Aptera. Munro in particolare ha acquistato per sé il pick-up della Rivian di cui si dice “molto, molto contento“.