I turchi di Karsan si fanno l’autobus a guida autonoma

I turchi di Karsan puntano sull’autobus elettrico che presto diventerà a guida autonoma. E così la Turchia dopo il trattore elettrico insiste sulle emissioni zero. La Karsan, azienda turca con un piede anche in Italia, sta infatti lavorando ad una nuova versionae dell’Atak Electric da 8 metri.

L’obiettivo dichiarato dal produttore turco è raggiungere entro i 2020 il livello 4 (secondo la tabella SAE) nella capacità di guida autonoma. Significa che il pilota può lasciare il posto di guida in tranquillità. Si tratta di un prototipo sottolineano dall’azienda che ha siglato una partnership con la società californiana Adastec per avere la tecnologia che governa le operazioni senza conducente.

Karsan prevede di validare i test entro fine 2020

Il progetto è basato sull’integrazione del software, firmato da Adastec e dedicato a gestire l’autonomia del veicolo, nell’architettura elettrica ed elettronica di Atak Electric. Il cronoprogramma prevede il collaudo e la validazione dell’autobus autonomo Karsan entro la fine dell’anno. Sempre che non influisca sui piani la chiusura causata dalla pandemia e la ripresa con meno dipendenti impegnati nella produzione. Ma dall’azienda dicono: “Investiamo anche durante la pandemia“.

La guida autonoma di Karsan sul modello Atak Electric

Sul nuovo orizzonte tecnologico il CEO Okan Baş: “Lavoriamo all’obiettivo guida autonoma dopo aver realizzato Atak Electric – sviluppato dal nostro team di ricerca e sviluppo – entrato in produzione in serie da settembre 2019”. Un buon risultato visto che il mercato ha risposto bene: a marzo 2020 si contano ordini per 20 unità.

Autonomia a base di sensori

Per il manager Okan Baş è fondamentale lo studio e l’applicazione di tutta la scienza dei sensori oggi a disposizione: «Utilizziamo tecnologie speciali che consentono il rilevamento di ogni essere vivente e di tutti gli oggetti presenti nel percorso ed intorno al veicolo”. L’autobus sarà dotato di radar, lidar e telecamere termiche che rendono possibile la guida autonoma. “I test di simulazione e validazione saranno effettuati nel nostro stabilimento di Hasanağa, Bursa”, conclude Okan Baş.

Batterie BMW, autonomia da 300 km, motore da 230 kW

Atak Electric è dotato di batterie BMW che assicurano un’autonomia dichiarata di circa 300 km. Per la ricarica l’azienda dichiara 5 ore in corrente alternata e 3 ore in corrente continua. Il motore offre una potenza di 230 kW e una coppia di 2.400 Nm.

Karsan è presente in Italia in IIA

L’autobus da 8 metri ospita 52 passeggeri, ma per via dei distanziamenti previsti per via di coronavirus tutto cambierà. Continuano però i piani di sviluppo del marchio che in Italia è ancora presente, con una quota di minoranza, in Industria Italiana Autobus negli stabilimenti di Bologna e Avellino.

