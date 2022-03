I tre ruote di Wuzheng arrivano in Italia importati dal Gruppo Koelliker. Si tratta di un veicolo simile all’Ape Piaggio, prodotto dal costruttore cinese.

I tre ruote di Wuzheng importati da Koelliker

Wuzheng dispone di una gamma di veicoli commerciali e mezzi speciali elettrici. E vanta oltre 50 anni di esperienza nel settore. Il primo modello che verrà introdotto nel mercato italiano è il tre ruote 3MX, che si gioverà dell’esperienza nelle vendite e nei servizi dello storico importatore milanese. Il target è molto chiaro: “Con carico utile massimo di 1.000 kg e autonomia fino a 180 km, 3MX offre un’operatività silenziosa e pulita alle aziende che servono logistica urbana, agricoltura, edilizia“, si legge in una nota. Il 3MX 100 è disponibile nelle versioni Chassis, Box e Pick up. Spiega Marco Saltalamacchia, Presidente del Gruppo Koelliker, dichiara: “Grazie alla gamma Wuzheng, potremo arricchire e la nostra offerta elettrica nei mezzi adatti ad essere utilizzati per operazioni commerciali e di servizio. In particolare, 3MX si inserisce in un segmento storico dell’industria e italiana che, al fianco di Wuzheng, siamo orgogliosi di poter accompagnare verso la transizione ecologica”. Chiaro il riferimento a Piaggio.

“In Italia lunga tradizione per questi veicoli”

Nel comunicato che annuncia l’accordo tra Wuzheng e Koelliker non si fa riferimento a prezzi. Né alla capacità delle batterie. Panos Tharouniatis è l’amministratore delegato di Wuzheng Europe, filiale continentale fondata ad Atene nel 2020: “Siamo lieti di annunciare la nostra collaborazione con il Gruppo Koelliker, leader da oltre 80 anni nella distribuzione automotive in Italia. La presenza dei nostri prodotti nel mercato italiano – aperto alle novità e con una lunga tradizione nei veicoli commerciali a tre ruote – è maturata a seguito dell’esigenza a livello mondiale di favorire una mobilità più sostenibile. Con ridotte emissioni di carbonio. Lavorare con il Gruppo Koelliker rappresenta una garanzia per incrementare la diffusione di un trasporto pulito anche nel settore dei veicoli commerciali e operativi“.

