I tre pilastri dei nuovi incentivi secondo Urso: bonus all’acquisto con rottamazione, sostegno alle famiglie meno abbienti e sostenibilità ambientale.

I tre pilastri: acquisti con rottamazione, aiuti ai meno abbienti, produzione in Italia

Sono questi i tre obiettivi del nuovo piano di incentivi auto-delineato nell’Aula della Camera dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, nel corso del question time. “Abbiamo elaborato il nuovo piano di incentivi”, ha detto. Senza però chiarire quando entreranno in vigore i nuovi bonus in sostituzione degli incentivi attuali. Ecco i tre obbiettivi:

Incentivi all’acquisto : la priorità è cambiare il parco auto circolante in Italia: “Abbiamo il piu’ vecchio Parco auto d’europa, con 11 milioni di veicoli euro 0-1-2-3 che inquinano il nostro Paese. Quindi, rottamare i veicoli antiquati”.

: la priorità è cambiare il parco auto circolante in Italia: “Abbiamo il piu’ vecchio Parco auto d’europa, con che inquinano il nostro Paese. Quindi, rottamare i veicoli antiquati”. Supportare le famiglie meno abbienti è il 2° obbiettivo, a favore di chi ha queste auto antiquate, 0-1-2-3 euro altamente inquinanti, ma non ha le risorse per cambiarle

è il 2° obbiettivo, a favore di chi ha queste auto antiquate, 0-1-2-3 euro altamente inquinanti, ma non ha le risorse per cambiarle Quanto all’ultimo obiettivo, Urso ha anticipato: “Stiamo modulando gli incentivi per sostenibilità, ambientale, sostenibilità sociale e sostenibilità produttiva”.

Ma come privilegiare il “made in Italy” (e non il “made in Europe”)?

Quindi si conferma l’idea che gli incentivi saranno rivolti a privilegiare i prodotti italiani. Nella convinzione che occorre invertire la tendenza degli ultimi anni, “perché l’Italia merita più Case automobilistiche“. “Per questo“, ha proseguito Urso, ” sin dall’inizio del mandato ho dato disposizioni al mio dicastero di interloquire con grandi soggetti internazionali, produttori di Case auto. E con alcuni di questi siamo al confronto tecnico sul luogo dove realizzare nuovi stabilimenti“. Non è chiaro con quale meccanismo, essendo l’Italia inserita nel quadro UE. Non a caso la Francia ha varato un meccanismo di incentivi che di fatto taglia fuori la produzione extra-europea (cinese in primis). Ma non ha certo limitato i bonus alla produzione nazionale. Francia che ha approvato anche un’iniziativa per consentire alle persone a basso reddito di accedere alle auto elettriche. Chi guadagna non più di 15.400 euro/anno e percorre un certo numero di km per raggiungere il lavoro, potrà avere una EV in leasing con 100 euro di canone mensile.

