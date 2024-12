I test del non tifoso/ La sorprendente Scenic E Tech da 87 kWh

Nuova BEV, la Renault Scenic E Tech, testata dal nostro amico Luca, “il non tifoso” dell’auto elettrica. Per chi ancora non lo conoscesse, ecco qui una sintesi della sua visione “pragmatica e non ideologica”, come si usa dire oggi.

di Luca Sebastiani

Partiamo con un po’ di informazioni sulla vettura : Scenic E Tech electric 220cv long range esprit Alpine con batteria da 87 kWh, autonomia dichiarata WLTP 623km, picco di ricarica 150 kW. Quindi una versione con allestimento intermedio ma con la batteria più grande. Comprende sedili riscaldati, volante riscaldato, apertura keyless sistema multimediale con Google integrato , ricarica wireless per cellulare cerchi da 20 pollici , tetto panoramico.

In aggiunta nel modello che mi è stato messo a disposizione da Bi & Bi Auto di Sant’Angelo Di Piove di Sacco (PD), che ringrazio, era presente il pacchetto “pack advanced driving assist”. Il pacchetto comprende: sensore di angolo morto con sistema di controllo attivo, avviso di ostacolo in retromarcia e la guida autonoma di secondo livello.

Al momento dell’apertura l’auto ti “porge” la maniglia, che esce dalla carrozzeria (per chi usa spesso Tesla Model 3/Y sa quanto sia fastidioso cercare la maniglia al buio). La seduta è medio-alta da SUV, ma con le regolazioni si possono comunque distendere le gambe. Sono presenti anche i supporti lombari dei sedili, sedili grazie al cielo non in “finta pelle”, ma con un bel tessuto (la schiena ringrazia soprattutto in estate).

L’abitacolo risulta molto spazioso e luminoso grazie al tetto panoramico, si sta bene sia nelle sedute anteriori che posteriori. Il bagagliaio è abbastanza grande e ben sagomato, presente un doppio fondo nel quale riporre i cavi di ricarica.

Alla guida di Scenic E Tech: comfort e sportività ben calibrate

Sono presenti diverse modalità di guida. Oltre alle solite eco, confort, sport è possibile impostare un profilo personalizzato, tutte selezionabili da un comodo pulsante presente sul volante. La seduta è appunto da SUV, comoda e alta (non altissima), nonostante i cerchi da 20 pollici l’assetto è sostenuto ma non rigido. Le asperità della strada vengono filtrate e non arrivano troppi scossoni, è un’auto pensata per la famiglia.

La tenuta è davvero ottima. Nonostante sia solo a trazione anteriore, il sottosterzo è ridotto al minimo e tutti i controlli garantiscono un’esperienza piacevole e sicura, anche con il bagnato. In questo si sente l’esperienza di Renault nel costruire anche auto sportive. Il confort acustico è buono. Solo in autostrada si percepisce qualche fruscio

aerodinamico di troppo intorno ai 120-130 km/h.

Gli ADAS comprensivi del pacchetto con guida autonoma di secondo livello sono tarati benissimo, tanto che possono essere utilizzati sia in autostrada che fuori da essa con la massima tranquillità (nelle rotonde dovete prendere il controllo). Le correzioni e le eventuali frenate sono dolci senza improvvisi scarti o staccate stile F1. Inoltre nonostante la pioggia non si sono verificare le cosiddette “phantom braking”. Veramente ottima suite, superiore a quanto visto per esempio sul software Tesla.

I dati della prova, con freddo e pioggia battente

-653km percorsi;

-Consumo medio rilevato 20,2 kWh/100km;

-150 kWh ricaricati (Supercharger Tesla+Plenitude+ rabbocco domestico);

-Spesa 94 euro+ ( 3 euro stimati di ricariche domestiche).

Ho percorso 653 km in 2 giorni e ho effettuato la medesima tratta percorsa con le altre vetture provate: Piove di Sacco – Auronzo di Cadore e ritorno, comprendente 85 km di autostrada in salita + 100 km di statali e altrettanti al ritorno (ovviamente in discesa TOT 400km) in aggiunta agli altri percorsi effettuati (253km) . Le temperature hanno oscillato tra i 5 e i 0 gradi, con pioggia battente in andata e leggera al ritorno.

Il viaggio in montagna l’ho effettuato partendo con l’86% di batteria, arrivo con il 34%.

L’autostrada è stata percorsa a 110-115 km/h data la presenza della pioggia, il rientro alla medesima velocità. Ho effettuato la ricarica al Supercharger di Mogliano Veneto arrivando con il 14% di batteria . E’ stato raggiunto il picco di ricarica a 147 kW e ricaricato 63 kWh riportando la batteria al 79% di ricarica in 37 minuti, quando comunque stava ancora assorbendo 63 kW di potenza, mostrando una curva di ricarica molto buona.

Davvero niente male i consumi e l’autonomia

La stima del navigatore integrato Google (un po’ ballerina) al momento del ritorno aveva previsto l’8% per l’arrivo a Mogliano Veneto, in certi momenti corretto al 6% (creando un po’ di ansia). Verso la fine invece si è allineato al 14%. La medesima cosa era avvenuta in andata.

Se fossi partito con il 100% di carica da casa probabilmente sarei riuscito ad andare e tornare senza ricaricare, percorrendo quindi 400 km effettivi (in linea con il consumo medio di circa 20 kWh/100km), di cui 170 in autostrada con salita in andata e temperature medio basse. Davvero niente male. Fino ad ora un risultato simile mi era riuscito solo con Model 3 Long Range del 2022, in inverno, ma questo è di fatto un SUV con un’aerodinamica decisamente peggiore. In aiuto viene il peso circa 1850 kg, relativamente contenuto per una vettura del genere, in linea con Model 3 che però è una berlina.

Questo mi porta a stimare oltre 300 km reali in ambito autostradale e oltre 450 in un mix di urbano ed extraurbano, brava Renault!

In aiuto durante la guida abbiamo anche un comodo display che stima l’autonomia in base al percorso, con una proiezione teorica di percorrenza in città, autostrada e in base alla media d’uso.

In conclusione veramente ottima questa Scenic E Tech, sotto tutti i punti di vista.

Le critiche? Con questi prezzi alle colonnine non c’è più auto elettrica che tenga

Ed ecco le mie critiche:

-la rete di ricarica ancora insufficiente soprattutto nelle mete turistiche;

-il costo delle ricariche sia in AC che DC.

Le mie critiche rispetto alle altre prove fatte vanno soprattutto alla rete di ricarica, cresciuta sì ma in modo smodato nei prezzi, che rispetto ad 1 anno fa sono praticamente triplicati (90 cent al kWh/ in Dc, tra i 60 e i 70 in AC, salvo qualche trucchetto tramite Telegram). Inoltre la rete spesso non si rivela all’altezza, con problemi di connessione, inoperatività e potenza non erogata secondo le specifiche massima. E’ avvenuto in questo caso con una Plenitude che non superava i 40

kW a fronte dei 110 previsti).

Si salva la rete Tesla ma è comunque costosa per chi non ha una Tesla (60 centesimi al kWh nelle ore fuori picco 66 centesimi nelle ore di picco contro i 45 centesimi circa di chi ha una Tesla).

Con questi costi l’elettrico è fuori mercato, per chi ricarica tramite la rete pubblica, la mia spesa è stata similare ad una vettura a benzina che percorre 11 km/l con la benzina a 1,7 euro al litro. Non ci siamo proprio. Un appunto per chi non ha una Tesla ma usa i Supercharger V1 e V2, il cavo di ricarica è corto e potreste trovarvi ad occupare 2 stalli per ricaricare, nessun problema con i V3 e V4. Io mi sono tenuto pronto a spostarmi se fossero arrivati altri veicoli, per fortuna non era molto affollato.

Ad oggi è sensato economicamente utilizzare una vettura elettrica (se ci si ferma ai

costi chilometrici) solo potendola ricaricare costantemente a casa.

