I Tesla Owners italiani votano contro la Meloni

I Tesla Owners italiani mettono in guardia Elon Musk: “Fai attenzione…”

Il tweet recita testualmente questa frase: “@elonmusk, un annuncio della tua cara amica Giorgia Meloni, fai attenzione a dare il tuo sostegno a chi è contro Tesla e i veicoli elettrici!“. Ed è il commento al messaggio elettorale molto esplicito che riproduciamo qui a fianco, messo in rete da un movimento politico legato a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia, Atreju: “Ho avuto un incubo, l’auto elettrica era diventata obbligatoria. L’8 e il 9 giugno scrivi Giorgia, ALTRIMENTI TE NE PENTI“. I Tesla Owners nel messaggio a Musk fanno evidentemente riferimento al grande feeling che aveva accompagnato la visita in Italia del patron di Tesla. Condita da interviste del tycoon alle trasmissioni più vicine alla premier, tra cui “Quarto Grado” di Nicola Porro su Rete 4, e dalla partecipazione proprio alla festa di Atreju. Vedremo se e come Musk, che negli Stati Uniti stranamente è molto vicino a un altro nemico dell’auto elettrica come Donald Trump, risponderà ai suoi fans italiani.

E intanto la Lega cavalca l’onda anti-elettrico

Da quel che ci risulta, è la prima volta che il movimento di Fratelli d’Italia utilizza il tema dell’auto elettrica (in negativo, naturalmente) in campagna elettorale. Certo, si sa della freddezza di Giorgia Meloni e dei suoi. In particolare del ministro delle Imprese Adolfo Urso, che per mesi e mesi ha tenuto fermi nuovi incentivi promessi già a fine 2023. Chi invece ha sempre cavalcato l’onda anti-elettrica è stata la Lega, con ripetuti attacchi dello stesso vice-premier Matteo Salvini e dei suoi. E anche con una notevole produzione di volantini elettorali. Qui a sinistra abbiamo riprodotto quello di Isabella Tovaglieri, europarlamentare uscente del Carroccio nonché avvocatessa con studio legale a Busto Arsizio. Anche qui sono abolite le mezze misure, con slogan come “Salviamo i nostri motori” e “Stop €uro-follie“. Giusto segnalare anche lei ai Tesla Owners (e a Elon Musk)…

