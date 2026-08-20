I tedeschi non amano le plug-in, gli italiani sì

I tedeschi non amano le auto ibride plug-in e, a differenza degli italiani, preferiscono di gran lunga le elettriche pure. Chi ha ragione, secondo voi?
I tedeschi non amano le plug-in: ecco le cifre
Il governo tedesco ha in corso un controverso piano di incentivi che prevede anche le ibride plug-in. Anche se con importi minori rispetto alle elettriche. E c’era chi temeva che soldi i messi a disposizione dal governo sarebbero finiti soprattutto alle auto con il doppio motore. Non è stato così: i tedeschi preferiscono di gran lunga le elettriche. Come confermato anche dai dati di vendita di luglio, con 78,609 EV vendute (+61,7% su luglio 2025) e il 29.3% di quota di mercato. Molto, molto di più delle plug-in, ridotte a vendite residuali, come dimostrano anche i dati per singoli marchi riportati nel grafico sopra. Considerando le vendite di auto ricaricabili, solo Audi supera un terzo del totale, arrivando al 37,4%. Tutti gli altri marchi sono su percentuali di gran lunga inferiori, in molti casi trascurabili.
Siamo i soli a preferire di gran lunga le PHEV
In Italia, si sa, le cose stanno andando diversamente. Anche nei mesi in cui gli incentivi riguardavano le sole elettriche, le plug-in si vendevano meglio. Un trend ancora più chiato ora che la coda degli incentivi si è esaurita. In luglio si sono vendute 13.103 plug-in hybrid (10,% di quota), contro 7.368 elettriche pure (5,9%). Il trend tedesco è comune agli altri grandi mercati europei, Francia e Regno Unito in testa. E qui torniamo al solito interrogativo sul perché solo in Italia l’elettrico stenti a decollare. Manca la rete di ricarica? I dati dicono il contrario. Le auto elettriche sono troppo care? Se lo sono, lo sono anche nei Paesi citati. La ricarica costa troppo? Con la benzina a 2 euro non è più così. Che sia l’atavica paura del nuovo che avanza?
Forse dipende dalla disinformazione e dalle politiche del governo con sgravi per le auto aziendali. Quante phev vendute sono aziendali?