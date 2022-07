I tedeschi e la 500e, l’amore continua: anche in giugno la piccola Fiat è stata l’elettrica più venduta in Germania, con quasi 3 mila immatricolazioni.

I tedeschi e la 500e: Davide batte Golia a domicilio

Davide contro Golia: l’Italia ha un solo modello elettrico in produzione, la 500e appunto. Eppure continua a battere a domicilio l’esercito di modelli messo in campo dai marchi tedeschi, oltre a tutto il resto della concorrenza. Ipotecando anche per il mese di giugno il primato di EV più venduta in Europa.. Per la precisione le 500e vendute sono state 2.973. Solo la Tesla Model Y ha superato quota 2mila, fermandosi a 2.144, davanti alle Volkswagen, e-Up (.1765) e ID.3 (1.620). In 5° posizione un’altra auto che, come la 500e, appartiene alla galassia Stellantis, ovvero Opel Corsa-e. Quello della 500e non è l’isolato exploit di un mese: anche nella classifica del trimestre chiuso con giugno è saldamente in testa in Germania, con 6.634 auto vendute. Davanti alla Corsa-e (4.249) e alla VW ID.4-ID.5 (4.073).

Anche in giugno Cinquino primo in Europa tra le EV

Il successo del Cinquino in Germania è tanto più significativo se si considera che i tedeschi non hanno mai amato le citycar. Altra storia sul mercato francese, dove invece la piccola Fiat ha perso la testa nel mercato delle elettriche, spodestata dai modelli locali. Prima si è piazzata infatti la Peugeot e-208 (2.860 auto vendute), davanti a alle Renault Twingo (2.158) e Zoe (2.057) Seguono la Tesla Model Y (!.964) e la terza Renault, la Megane, che debutta con 1.853 auto vendute. La 500e è sesta a quota 1.843, ma si consola col fatto che, se sommiamo i dati dei tre principali mercati europei (Germania Francia e Italia), è ancora in testa. In tutto in giugno ha venduto 5.597 auto, in linea con le previsioni più ottimistiche. Chi invece ha chiuso giugno sotto le attese in tutta Europa è Tesla, a causa delle difficoltà produttiva delle fabbriche tedesca e cinese.

