I tagliatori di cavi sbarcano a Milano. Contromisure?

I tagliatori di cavi alle colonnine arrivano a Milano. E non nell'estrema periferia, bensì davanti alla sede del Campus Bovisa del Politecnico come ci segnala un lettore, Filippo, che si ha mandato un'ampia documentazione fotografica.

Tagliatori di cavi in azione perfino davanti al Politecnico, Campus Bovisa…

“Segnalo che la colonnina di ricarica Fast (50kW) A2A in via Giovanni Durando 10, proprio di fianco all’ingresso del Politecnico di Milano – Campus Bovisa Durando – è completamente inutilizzabile: i cavi per la ricarica in DC sono stati tagliati, la struttura è molto sporca, danneggiata e coperta di graffiti.

Già non era accessibile a causa dei lavori sul lato opposto della strada che hanno imposto la sospensione dei parcheggi, ma ora è anche tecnicamente inutilizzabile. Allego alcune foto per documentare la situazione. Qualcuno pensa alle contromisure?„. Filippo (Milano).

Urgono contromisure: i sistemi di allarme non bastano, spunta l’inchiostro che “marca” il rame

Risposta- A giudicare dal numero e dalla provenienza delle segnalazioni, si direbbe che il fenomeno dei tagliatori di cavi per rubarne il contenuto di rame sia in forte aumento e con una frequenza maggiore anche nelle grandi città del Nord. In tutto abbiamo già documentato una decina di casi; mai però in una zona frequentatissima del capoluogo lombardo come quella del Politecnico, alla Bovisa.

Il fenomeno è tanto preoccupante che tutti gli operatori della ricarica e molti costruttori di hardware stanno sviluppando sistemi di protezione (leggi qui e qui). Sensori, telecamere, e allarmi acustici sono i primi e i più ovvi. Ma anche quelli più facili da aggirare o addirittura da disattivare, distruggendoli, con ulteriori danneggiamenti.

Ci risulta però che qualcuno stia già pensando a una soluzione diversa: l’inserimento nei cavi di un inchiostro, o meglio, di una sostanza chimica, che marchia in modo indelebile il rame con cui viene a contatto, rendendolo invendibile anche sul mercato clandestino. Potrebbe essere questa la “soluzione finale”.

