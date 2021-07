I Suv sono ecologici? Sì, secondo VW. Secondo noi…

I SUV sono ecologici? I veicoli a ruote alte, ancorché elettrici, sono una scelta giusta per chi esige un’auto sostenibile? Sì, secondo Volkswagen. Secondo noi…

I Suv sono ecologici? “Come li facciamo noi sì…”

I Suv sono gran moda, anche nell’elettrico. E il Gruppo Volkswagen ci punta fortissimo , dato che assicurano buoni margini di guadagno anche nelle auto a batterie. Ma, con tutto quel peso e un’aerodinamica non certo tra le più efficienti, sono l’ideale anche per una scelta che privilegi la sostenibilità? Sul sito media VW, rispondono Frank Bekemeier, Chief Technology Officer per l’elettrico, e Jens Obernolte, Head of Energy and Weight Management. Prendendo a riferimento un Suv prestazionale come la ID.4 GTX.

Un SUV rispettoso del’ambiente non è una contraddizione in termini?

Obernolte: “No, al contrario! Almeno non quando lo fai come facciamo noi. L’ID.4 GTX è un SUV completamente elettrico che non emette gas di scarico, ma offre molte prestazioni. Così puoi guidare con una trazione integrale sportiva e altamente efficiente con la coscienza a posto. I clienti possono anche avere l’esperienza di guida e il comfort di un SUV a cui molte persone non sono disposte a rinunciare. E perché dovrebbero?“.

I Suv sono ecologici? “La doppia trazione 4X4 aiuta”

La ID.4 GTX ha la doppia trazione integrale, con due motori elettrici indipendenti, uno sull’asse anteriore e uno sull’asse posteriore…



Bekemeier: “… che entra in azione sempre quando è necessario, ad esempio quando si vuole provare il piacere di guida sportivo. Tuttavia, il motore elettrico posteriore è in grado di gestire da solo la guida nella maggior parte delle situazioni quotidiane. Abbiamo optato per un motore sincrono a magneti permanenti perché è molto efficiente. Tuttavia, c’è un motore asincrono sull’asse anteriore. Con altri vantaggi: è compatto e leggero e produce solo minime perdite di resistenza quando funziona anche senza alimentazione“.

Significa che questa doppia trazione integrale è particolarmente efficiente?



Obernolte: “Sì, lo è. Funziona senza frizione e albero di trasmissione, quindi senza i componenti di grandi dimensioni che causano la perdita di attrito nella trazione integrale meccanica. Nell’ID.4 GTX abbiamo solo bisogno di cambiare energia, ma nel modo più intelligente ed efficiente possibile. Ciò include la messa a disposizione della modalità di recupero corretta più efficiente per la situazione di guida durante le decelerazioni. Questo riduce i consumi e aumenta l’autonomia“.

“Un Suv elettrico è tre volte più efficiente di uno a benzina”