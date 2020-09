I super incentivi triplicano le vendite di elettriche

I super incentivi triplicano le vendite di auto elettriche in agosto. Immatricolate 1.877 vetture a emissioni 0: per la prima volta la quota di mercato supera il 2%.

I super incentivi arrivano fino a 10 mila euro

Si potrebbe chiamare “l’effetto 10 mila euro“: da agosto l’ecobonus per chi rottama una vecchia auto e acquista un’elettrica è salito a questa cifra. Con l’effetto di dare un’ulteriore spinta a un segmento di mercato che già viaggiava col vento in poppa. Per il resto le vendite di auto continuano a stentare: in tutto ad agosto 88.801 vetture immatricolate, in leggero calo rispetto alle 89.184 dell’agosto 2019. Ma nei primi 8 mesi il crollo del mercato è ancora pesante: -38,9% con 809.655 unità contro le 1.325.704 del gennaio-agosto 2019, con un consuntivo di 516 mila unità in meno.

—- In 8 mesi vendute oltre 13 mila auto elettriche —-

Calo a doppia cifra nel mese per le auto a benzina (-17,7%) e Gpl (-33,1%), rispettivamente al 36,2% e 6,8% di quota. Scende dell’8,1% il diesel (al 35,3% del totale), mentre cresce dell’11,9% il metano, al 2,8% di quota. Incrementi a tre cifre, invece, per le vetture ibride, plug-in ed elettriche. Le ibride salgono al 15% di quota (era il 4,6% un anno fa), le plug-in salgono dallo 0,3% all’1,8% e le elettriche dallo 0,6% al 2,1%. Altri dati statistici cliccando qui, sul sito Unrae.

La Zoe sempre più leader. E ora arriva la VW iD.3

Sembra ormai a portata di mano il traguardo delle 20 mila auto elettriche vendute nel 2020. Dopo 8 mesi siamo già a quota 13.444 e questo periodo include anche i periodi difficili legati al lockdown. Resta saldamente in testa, nella top ten delle più vendute, la Renault Zoe, con 2.767 unità vendute nel 2020 (solo in agosto 506 immatricolazioni).

Seguono la Volkswagen e-Up (201) e la Tesla Model 3 (189), con la Hyundai Kona (174) e la Opel Corsa-e a completare le prime cinque posizioni. Ancora deludente, invece, il risultato della Nissan Leaf, che a lungo è stata leader di mercato, con solo 60 vetture vendute in agosto. Ora si aspetta con trepidazione il dato di settembre: nelle prime posizioni dovrebbe attestarsi subito la nuova Volkswagen ID.3, le cui consegne inizieranno anche in Italia nelle prossime settimane.