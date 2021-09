I soliti italiani: auto elettrica? Disinformati e diffidenti

I soliti italiani. Diffidano di tutte le innovazioni e resistono al cambiamento con argomentazioni spesso risibili. Anche sull’auto elettrica.

I soliti italiani, tra paura del nuovo e luoghi comuni

Qualche giorno fa ha fatto molto discutere su questo sito l’articolo di Paolo Mariano in cui si spiegava che solo l’ignoranza rallenta il successo dell’auto elettrica in Italia. Nessuna volontà di offendere: ignoranza era intesa come mancata conoscenza, anche da parte di chi l’auto a batterie avrebbe tutto l’interesse a considerarla. Ora una conferma indiretta arriva dall’Automotive Customer Study di Quintegia, presentato a Verona nel corso della 19^ edizione di Automotive Dealer Day (qui il sito). Solo due automobilisti italiani su 10 ritengono che le auto elettriche “porteranno a grandi vantaggi per l’ambiente“, riferisce lo studio. La maggioranza si divide tra:

chi pensa che, pur contribuendo a ridurre le emissioni, non avranno un impatto rilevante sull’inquinamento (41%)

che, pur contribuendo a ridurre le emissioni, non avranno un impatto rilevante sull’inquinamento e chi è convinto che, considerato l’intero ciclo di produzione, le auto elettriche non portino beneficio ecologico (38%).

Si tratta di due convinzioni smentite da tutti gli studi più accreditati, firmati delle più prestigiose università di tutto il mondo e della stessa Unione Europea. Ma agli italiani, imbevuti di una disinformazione interessata, fa piacere pensarla così. Amen.

I soliti italiani e…i soliti commentatori

Ancora più sconcertanti, però, sono i commenti di Quintegia, che parla di “un’evoluzione che sembra andare di pari passo con l’aumento della conoscenza“. Oggi, secondo lo studio, tre consumatori su quattro sono informati almeno sulle caratteristiche principali dell’elettrico. E questo si “traduce in un maggior pragmatismo anche in fase di acquisto“. Morale della favola, ecco la conclusione di Fabio Barbisan di Quintegia: “In un anno la quota di chi prende in considerazione l’auto elettrica perché è ecologica è scesa dal 48% al 34% il che sembra alleggerire il peso della componente puramente ‘ideologica’ come driver di acquisto“. Componente ‘ideologica’? Stiamo scherzando? Chi compra una 500 elettrica o una Tesla lo fa per scelta ideologica? “Ciò che osserviamo durante l’acquisto è una crescente attenzione alle esigenze di mobilità personali, al risparmio nella gestione e all’effettiva autonomia dell’auto“, ammette però Barbisan. “Ma anche all’esperienza di guida: l’86% degli EV driver dichiara che il test drive è stato molto (49%) o abbastanza importante nella decisione”. Tradotto in italiano: chi le prova, le EV, spesso se la compra.

E poi c’è il problema-costi, non solo per l’acquisto

I nfine, le variabili economiche. L’88% dei consumatori ne reputa il costo superiore alle auto tradizionali. Tanto che il prezzo si posiziona primo tra i fattori deterrenti per chi abbandona l’idea di lanciarsi sull’elettrico. E questo si sapeva. Quintegia sostiene che è “una valutazione che si frammenta quando si considera il costo complessivo delle e-car, dalla spesa iniziale ai costi di manutenzione e mantenimento. Fatta eccezione per un 5% che le ritiene molto più convenienti sul lungo periodo, il campione si divide pressocché uniformemente. C’è chi le considera un po’ più convenienti (23%), ugualmente costose (27%), un po’ meno convenienti (22%) e molto meno convenienti (22%)”. La realtà, naturalmente, è molto complessa di queste riposte alla rinfusa. La convenienza o meno dell’elettrica nell’intero ciclo di vita, il dato che dovrebbe interessare molto più del mero prezzo d’acquisto, dipende da molti fattori. A partire dall’uso che se ne fa e da dove si ricarica.

SECONDO NOI. Mentre Germania e la Francia investono con convinzione sull’elettrico, in Italia cresce il partito di quelli che la stessa Quintegia definisce “gli eco-scettici”. A capo si è posto l’ineffabile ministro Roberto Cingolani, con il supporto di opinion-maker come Ferruccio De Bortoli o un ex di Legambiente come Chicco Testa. Dati come questi, che dipingono gli italiani come lontani dalla realtà, vengono presentati con compiacimento. E lo stesso scetticismo riservato all’auto elettrica si usa per scoraggiare lo sviluppo delle rinnovabili. Siamo sempre noi, i soliti italiani.