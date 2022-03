I servizi di FCA Bank per sei elettriche del Gruppo Koelliker

Marchi emergenti e specializzati in vetture a zero emissioni come Aiways, Seres e Weltmeister, le supercar di lusso targate Karma, i veicoli commerciali green di Maxus e Wuzheng, oltre alla gamma tradizionale SSangYong saranno supportati dai servizi finanziari di FCA Bank. Questo grazie a un accordo siglato dal Gruppo Koelliker, che li importa.

La Banca ha un’esperienza quasi centenaria nel settore del finanziamento auto e della mobilità. Il Gruppo Koelliker è uno storico importatore e distributore di brand automobilistici in Italia. Con questo accordo entrano in partnership strategica per la fornitura di soluzioni finanziarie alla rete dei dealer e ai clienti finali.

In base all’accordo i sette marchi commercializzati da Koelliker beneficeranno dalla gamma completa di servizi, innovativi e flessibili, offerti da FCA Bank.

Koelliker dà così impulso alla sua strategia sempre più orientata alla mobilità intelligente, sostenibile e accessibilie.

«Siamo lieti di questo esclusivo accordo, che getta le basi di una nuova partnership strategica con il Gruppo Koelliker» spiega Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank. «Con questa collaborazione _ prosegue _ FCA Bank amplia ulteriormente il numero dei partner di rilievo: un nuovo, importante passo sulla strada che ci porterà ad affermarci come la banca di riferimento della mobilità, in Italia e non solo».

«La collaborazione con realtà come FCA Bank con cui condividiamo i driver dell’innovazione e della sostenibilità _ commenta Marco Saltalamacchia, Presidente di Gruppo Koelliker _ ci consentirà di ampliare e personalizzare la nostra offerta nell’ambito dei servizi finanziari per soddisfare le richieste dei nostri clienti finali, con la risposta giusta alle diverse di esigenze».

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico—