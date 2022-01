I robot di Comau nella fabbrica di motori elettrici Geely

Robot dell’italiana Comau per le auto elettriche cinesi. L’azienda del gruppo Stellantis ha sviluppato una linea di assemblaggio automatizzata di e-drive per Geely Automobile Holdings, uno dei principali produttori di BEV cinesi. Sarà installata presso lo stabilimento Geely Veremt, a Ningbo. Servirà per l’assemblaggio completo di motori elettrici, cambi e inverter a marchio Zeekr – holding del Gruppo Geely.

La linea completa utilizza un sistema di produzione automatizzato flessibile per assemblare rotori a magneti permanenti, cambi e trasmissioni elettroniche, oltre che per il controllo qualità e i test automatizzati. Questa soluzione innovativa aumenta il tasso di automazione dell’impianto dal 40% all’80%, fornendo al contempo una capacità di produzione a pieno regime di 120.000 unità all’anno.

Montaggio automatico per 120 mila motori all’anno

Utilizzando più robot per installare i rotori, la linea automatizzata prevede posizionamento e guida con visione 3D, l’inserimento automatico dei magneti ad alta velocità, l’iniezione automatizzata del rotore, la bilanciatura automatica su due piani, magnetizzazione e altro ancora. La linea e-drive include, inoltre, una modalità avanzata di assemblaggio tre-in-uno così come la cassa dello statore, il manicotto termico, il test statico e dinamico del motore, l’alimentazione e la pressatura automatica dei cuscinetti, l’alimentazione e il serraggio automatico dei bulloni, la misurazione e la selezione automatica delle guarnizioni.

Il progetto è stato portato a termine in soli 4 mesi, pur in piena pandemia, grazie al lavoro di un team di 20 ingegneri. E l’impianto finito è stato consegnato in poco più di 12 mesi. E ora è appena entrato in produzione.

Geely, colosso cinese con i piedi in Europa

Geely è uno dei principali gruppi automobilistici cinesi, assieme a BYD e Great Wall. Fuori dalla Cina possiede Volvo Cars, la londinese London Electric Vehicle Company, il 49,9% della casa automobilistica malese Proton Holdings, il 51% della britannica Lotus Cars. E’ il maggiore azionista di Volvo Group con l’8,2% del capitale e dal febbraio 2018 è il maggior azionista della Daimler AG con il 9,69%.

I robot Comau a Mirafiori per la 500e

Comau (qui il sito), è leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati per l’automazione industriale. E’ specializzata nell’automotive, ma non solo. Il centro direzionale è a Torino e opera con 6 centri di innovazione, 5 digital hub, 9 stabilimenti. Conta 4.000 addetti, presenti in 13 Paesi.

Ha fornito gran parte delle soluzioni d’automazione avanzata per la produzione della Nuova 500 elettrica. In totale sono 187 i robot Comau nello stabilimento di Mirafiori di FCA dove viene prodotta. Ha inoltre integrato le linee con sistemi di visione per il controllo della qualità e il testing. Comau UK collabora con Ilika plc, pioniere nella tecnologia delle batterie allo stato solido, per industrializzare la produzione delle celle allo stato solido Goliath. E ha ricevuto l’incarico di costruire una delle prime linee di produzione automatizzate al mondo per moduli di batterie agli ioni di litio per applicazioni marine da Leclanché in 32 diverse configurazioni.

