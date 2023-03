I raid in Tesla del giovane Ruben: un lettore entusiasta racconta la passione di famiglia per l’elettrico (auto e moto) e viaggi di migliaia di km fino a Capo Nord.

di Ruben Comitini

“In questo periodo di grandi discussioni sulle auto elettriche, si sentono spesso parlare persone che un’elettrica non l’hanno mai provata. Io invece vorrei portare l’esperienza mia e dei miei familiari, che giriamo in elettrico da più di tre anni. Sono uno studente universitario, da tempo appassionato di mobilità sostenibile. I primi contatti con il mondo Tesla li ho avuti nel 2016, quando guardai fra l’altro la live della presentazione della Model 3 (mi sembra che siano passati secoli da allora)“.

Nel 2018 il primo assaggio, un test con una Jaguar I-Pace in Sicilia

“Da allora io e mio fratello abbiamo iniziato a informarci e ad appassionarci ai veicoli elettrici, contagiando anche i genitori. Nel 2018, provammo per la prima volta un’auto a batteria mentre eravamo in vacanza in Sicilia. Ci eravamo imbattuti per caso in uno stand della Jaguar, che offriva test-drive gratuiti dell’allora nuovissima I-Pace. Inutile dire che ne rimanemmo folgorati: l’auto, oltre che bellissima e futuristica, era anche incredibilmente scattante, silenziosa e confortevole. L’anno successivo abbiamo fatto il primo passo nell’elettrico, acquistando una moto a batteria, una Super Soco TC Max. Pochi mesi dopo, mentre scadeva il contratto di noleggio a lungo termine della “prima auto” di famiglia, una BMW X1 18d xDrive. E abbiamo deciso che l’avremmo sostituita con una Tesla Model 3 Long Range AWD, presa con la stessa formula. La vettura, costruita alla fine del 2019, ci è stata consegnata a gennaio dell’anno successivo“.

I raid in Tesla…/ Primo assaggio con un Ivrea-Trapani

“Abbiamo iniziato a usarla immediatamente in modo intenso, come nostro solito, con percorrenze prevalentemente autostradali, e ne eravamo da subito più che soddisfatti. Anzi, eravamo estasiati dalla tecnologia di bordo, più avanzata di almeno 10 anni rispetto a quella di qualsiasi altra auto su cui eravamo saliti. Dopo qualche mese di lockdown, in cui l’auto è stata costretta a “riposare” in giardino per mesi, nell’estate del 2020 l’abbiamo usata per affrontare il nostro primo viaggio lungo. Saremmo andati da casa nostra, vicino a Ivrea, fino a Trapani. Per goderci la vacanza, facemmo sia l’andata che il ritorno in 3 tappe di lunghezze comprese fra i 400 e gli 800 km, con abbondanti deviazioni. Come d’altronde facevamo in precedenza con la BMW termica. Allora, la rete di ricarica era incredibilmente meno sviluppata, ma nondimeno rimanemmo sorpresi dalla facilità con cui era possibile viaggiare in elettrico anche su lunghe distanze.

I raid in Tesla…/ Poi il Circolo Polare Artico e Capo Nord

“Da allora abbiamo continuato a girare per Italia, Francia e Svizzera. Nell’estate del 2021 abbiamo deciso di lanciarci in un’impresa quasi esagerata, con un viaggio di circa 7.000 km, dal Nord Italia al Circolo Polare Artico (in Norvegia) e ritorno. Effettuato senza alcuna pianificazione delle soste alberghiere (figuriamoci delle ricariche!), e complicato dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Ma tutto filò perfettamente liscio, soprattutto riguardo alla parte elettrica. La comodità dell’auto, il costo basso delle ricariche nonché l’aiuto prezioso dell’Autopilot resero anzi il viaggio più conveniente e piacevole. Tanto piacevole, che l’anno successivo abbiamo deciso di spingerci ancora oltre, fino al punto più settentrionale del continente europeo. Con un percorso di circa 10.000 km in 18 giorni (compreso un giorno di pausa a Oslo e uno alla destinazione) abbiamo raggiunto Capo Nord e tornati in Italia. Toccando 8 Paesi diversi e senza consumare una sola goccia di petrolio!“.