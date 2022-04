I prezzi di Ariya, altro Suv da €50 mila e più

I prezzi di Ariya, il nuovo Suv elettrico Nissan di cui si sono aperte le prenitazioni, partono da 50.500 euro. Un’altra elettrica prestazione e fuori incentivi, che va ad arricchire un listino fatto soprattutto di costose Sport Utility.

I prezzi di Ariya, con batterie da 63 o 87 kWh

L’Ariya è disponibile in tre versioni, con batterie da 63 o 87 kWh, autonomia fino a 520 km e potenza fino a 306 CV. La prenotazione avviene online, in stile Tesla, con quattro passaggi. Si sceglie la versione, il colore esterno, degli interni e dei cerchi, si inseriscono i dati personali individuando una concessionaria e infine si conferma il pre-ordine. Il cliente riceverà una e-mail di conferma contenente il numero identificativo della prenotazione, valida per 30 giorni. Periodo entro il quale potrà finalizzare l’acquisto in concessionaria: in caso contrario la prenotazione decadrà automaticamente. Solo per il periodo di preordini, fino al 30 giugno, chi sottoscrive un contratto di acquisto di Ariya ha incluso nel prezzo un anno di abbonamento al circuito Ionity. Con ricariche ultrarapide a 0,30 €/kWh, competitivo rispetto alle normali tariffe delle colonnine HPC.

La gamma ha tre versioni: la top a €63.500

Ariya 63 kWh Advance – 2WD : autonomia fino a 403km (WLTP), studiata per per chi usa l’auto principalmente in città e dintorni. Il motore ha una potenza di 160kW/218 CV e una coppia di 300 Nm, la velocità massima è di 160 km/h. Prezzi da 50.500 euro .

: autonomia fino a 403km (WLTP), studiata per per chi usa l’auto principalmente in città e dintorni. Il motore ha una potenza di 160kW/218 CV e una coppia di 300 Nm, la velocità massima è di 160 km/h. Ariya 87 kWh Evolve – 2WD : autonomia fino a 520km (WLTP), adatto a chi percorre lunghe distanze. Il motore ha una potenza di 178kW/242 CV e una coppia da 300 Nm, la velocità massima è di 160 km/h. Prezzi da 60.100 euro .

: autonomia fino a 520km (WLTP), adatto a chi percorre lunghe distanze. Il motore ha una potenza di 178kW/242 CV e una coppia da 300 Nm, la velocità massima è di 160 km/h. Ariya e-4ORCE 87 kWh Evolve – AWD: autonomia fino a 493 Km ( WLTP), dotazione della tecnologia Nissan e-4ORCE. Il motore ha una potenza di 225kW/306 CV e una coppia di 600 Nm, velocità massima 200 km/h. Prezzi da 63.500 euro .

