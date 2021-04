I prezzi della Kia EV6: si parte da 49.500 euro

I prezzi della Kia EV6: previste tre configurazioni differenti, si parte da 49.500€ per la versione d’attacco a trazione posteriore, fino ai 69.500€ della GT. Tutte condividono lo stesso pacco-batterie da 77,4 kWh.

I prezzi della Kia EV6: versione top con 0-100 in 3,5″

La EV6 è la prima Kia a fruire della nuova base tecnica per l’elettrico del gruppo Hyundai, che permette di ricaricare fino a 800 V (dal 10 all’80% in 18 minuti). Nella versione d’attacco la EV6 è disponibile sia a trazione posteriore (RWD) che a trazione integrale (AWD). La prima, come si diceva, ha un prezzo di 49.500€, con 510 km di autonomia. Potenza massima di 229 Cv. La 4x4 AWD ha invece due motori, per un totale di 325 CV di potenza e autonomia stimata di 490 km. Il prezzo sale 53.000€.

Al top c’è la versione GT, anch’essa disponibile in due allestimenti e super-accessoriata:

EV6 GT Line AWD con 325 Cv di potenza e un prezzo di 61.000 €

AWD con 325 Cv di potenza e un prezzo di 61.000 € EV6 GT AWD con 585 Cv di potenza e accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. Velocità massima di 260 km/h e un’autonomia di 400 Km. Prezzo 69.500€.

Sconti e facilitazioni se prenoti on-line

Solo la versione GT più potente, quella da 69.500 euro, è esclusa dagli incentivi statali, avendo un prezzo superiore al tetto massimo. In tutti gli allestimenti è incluso il pacchetto 7+7+7, con 7 anni di garanzia a km illimitati, 7 anni di manutenzione ordinaria prepagati e 7 anni di traffico telematico UVO Connect. La EV6 è ordinabile presso i concessionari Kia dal 23 aprile, ma prenotando online entro fine mese si potrà beneficiare di una serie di vantaggi, tra cui sconti sulle ricariche. Il deposito è di 100 euro, somma che verrà restituita sia in caso di acquisto che di rinuncia. Tutti i clienti che acquisteranno la EV6, comunque, avranno diritto a un anno di sconti al network ultra fast Ionity, per ricaricare con tariffa ridotta da 0,79 a 0,29€/kWh.

