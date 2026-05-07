I prezzi della ID.Polo nelle prime due versioni

I prezzi della ID.Polo: in attesa della versione primo-prezzo, da 25 mila euro, la Volkswagen lancia due edizioni speciali, Edition 1 e Edition 1 More.

I prezzi della ID.Polo: 35 mila euro (seguirà la versione da 25 mila)

Le due serie di lancio (con dotazione di serie molto completa) hanno un motore da 155 kW (211 CV) e batteria da 52 kWh netti, con 454 km di autonomia. Sono dotate del nuovo Connected Travel Assist con riconoscimento automatico dei semafori. Con guida a un solo pedale e la funzione Vehicle-to-load, che trasforma l’ID. Polo in una fonte di alimentazione mobile per dispositivi come le e-bike. I prezzi di listino sono di 35.000 e 38.400 euro. Ma la Edition 1 è proposta al prezzo promozionale di 29.950 euro con permuta o rottamazione e con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen. Sono incluse nell’offerta l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 Km e una percorrenza di 30.000 km. La versione meno costosa e più attesa, a circa 25.000 euro e con 329 km di autonomia, seguirà in estate. La ID. Polo è lunga 4.053 mm, larga 1.816 mm e alta 1.530 mm. Il passo è di 2.600 mm. La trazione è anteriore.

Consumo di 7,5 km con un kWh di energia

Per giudicare il successo sul mercato della ID.Polo occorerà dunue aspettare l’estate, quando sarà ordinabile l’intera gamma. Saranno disponibili tre livelli di potenza: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) o 155 kW (211 CV). Le versioni da 85 kW e 99 kW saranno equipaggiate di serie con una versione LFP (litio-ferro-fosfato) da 37 kWh netti. Questa batteria può essere caricata dal 10 all’80% in circa 23 minuti presso stazioni di ricarica rapida in corrente continua e offrirà un’autonomia fino a 329 km. Il motore da 155 kW è alimentato da una batteria NMC (nichel-manganese-cobalto) da 52 kWh netti, con autonomia fino a 454 km. Può essere caricato dal 10 all’80% in circa 24 minuti nelle colonnine DC. Il consumo combinato di questa versione è compreso tra 13,6 e 13,3 kWh/100 km, ovvero poco meno di 7,5 km con un kWh.