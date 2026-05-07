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il7 Maggio 2026
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I prezzi della ID.Polo nelle prime due versioni

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I prezzi della ID.Polo: in attesa della versione primo-prezzo, da 25 mila euro, la Volkswagen lancia due edizioni speciali, Edition 1 e Edition 1 More.

I prezzi della ID.Polo: 35 mila euro (seguirà la versione da 25 mila)

I prezzi della ID.Polo

Le due serie di lancio (con dotazione di serie molto completa) hanno un motore da 155 kW (211 CV) e batteria da 52 kWh netti, con 454 km di autonomia. Sono dotate del nuovo Connected Travel Assist con riconoscimento automatico dei semafori. Con guida a un solo pedale e la funzione Vehicle-to-load, che trasforma l’ID. Polo in una fonte di alimentazione mobile per dispositivi come le e-bike. I prezzi di listino sono di 35.000 e 38.400 euro. Ma la Edition 1 è proposta al prezzo promozionale di 29.950 euro con permuta o rottamazione e con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen. Sono incluse nell’offerta l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 Km e una percorrenza di 30.000 km. La versione meno costosa e più attesa,  a circa 25.000 euro e con 329 km di autonomia, seguirà in estate. La ID. Polo è lunga 4.053 mm, larga 1.816 mm e alta 1.530 mm. Il passo è di 2.600 mm. La trazione è anteriore.

Consumo di 7,5 km con un kWh di energia

i prezzi della ID.Polo

Per giudicare il successo sul mercato della ID.Polo occorerà dunue aspettare l’estate, quando sarà ordinabile l’intera gamma. Saranno disponibili  tre livelli di potenza:  85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) o 155 kW (211 CV). Le versioni da 85 kW e 99 kW saranno equipaggiate di serie con una versione LFP (litio-ferro-fosfato) da 37 kWh netti. Questa batteria può essere caricata dal 10 all’80% in circa 23 minuti presso stazioni di ricarica rapida in corrente continua e offrirà un’autonomia fino a 329 km. Il motore da 155 kW è alimentato da una batteria NMC (nichel-manganese-cobalto) da 52 kWh netti, con autonomia fino a 454 km. Può essere caricato dal 10 all’80% in circa 24 minuti nelle colonnine DC. Il consumo combinato di questa versione è compreso tra  13,6 e 13,3 kWh/100 km, ovvero poco meno di 7,5 km con un kWh.

i prezzi della ID.Polo

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