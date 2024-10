I prezzi dei Supercharger Tesla

I prezzi dei Supercharger nel diario di viaggio di Marco, ricaricando a spasso per l’Italia. Un antidoto al caro-colonnina, traa 0,45 a 0,50 al kWh. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

“Ho comprato una Model 3 dopo 4 anni in e-Golf”

“Vi leggo più o meno quotidianamente ormai da un po’ di anni o dalla vostra nascita, non saprei…nel 2019. In previsione di dover cambiare auto e approfittando degli allora invitanti incentivi statali e regionali (abito in provincia di Varese) mi sono avvicinato al mondo delle elettriche. Rottamando la mia vecchia diesel Euro4 sono passato ad una fantastica e-Golf (modello con motore da 100kW e batteria da 36 kWh). Vettura che ho tenuto per 4 anni e poco più di 50.000km…Con la quale, nonostante l’autonomia ridotta ma gli ottimi consumi, mi sono anche concesso nel 2021 un viaggetto in solitaria da Varese fino a Terni. A marzo ho venduto la e-golf e ho comprato una Model 3 RWD Highland, per avere una macchina con più capacità di carico e maggior autonomia. Ho guardato un po’ in giro, ma nel rapporto qualità/prezzo, per me, Tesla è ancora insuperabile“.

I prezzi dei Supercharger: da 0,45 a 0,50 massimo

“ Questa fine estate, con la mia ragazza abbiamo fatto due settimane a goderci la nostra bella Italia a spasso tra Toscana e Umbria. Tra città d’arte,cucina e mare… Due settimane nelle quali ho percorso poco più di 2.000km con una spesa ridicola e avendo prova tangibile del vero plus di Tesla, i Supercharger! Prezzi insuperabili e rete che, nonostante non sia così capillare nel centro Italia, mi ha permesso di caricare sempre senza dover affrontare deviazioni o soste non programmate. Inoltre ho potuto apprezzare la comodità dell’auto in generale in viaggi che non siano il solito casa-lavoro-svago e l’efficienza elettrica dal punto di vista dei consumi. Allego due screenshot sulla media Wh/km e delle ricariche con relativo costo e spesa totale sostenuta. Grazie ancora per i vostri interessi articoli e per tutto il lavoro che fate “ . Marco Giannotti.

Risposta. Lo diciamo da sempre: i Supercharger sono un fattore fondamentale nel successo di Tesla. Se poi i consumi sono parchi come quelli evidenziati da Marco (facendo più di 8 km con un kWh), i conti tornano alla grande. Spendere solo 118 euro per 2.012 km sarebbe impossibile con qualsiasi auto a benzina o gasolio, anche con i prezzi dei carburanti ai minimi come in questo periodo.

