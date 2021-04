I prezzi Audi Q4: da 45.700 euro (meno incentivi)

I prezzi Audi Q4 e-tron: si parte da 45.700 euro con la versione 35 (170 Cv) e da 51.500 per la 40 (204 Cv). Prime consegne dopo l’estate.

I prezzi Audi Q4: due versioni, in attesa del 4×4

Mancavano solo i listini per l’Audi elettrica più abbordabile, adesso sono arrivati (qui la nota ufficiale). I prezzi di lancio sono al lordo degli incentivi statali: chi ha una vecchia auto da rottamare può quindi pagare la versione 35 poco più di 35 mila euro. E per rassicurare chi ancora esita a passare all’elettrico, la Casa tedesca ha previsto una formula, Audi Value, con la quale di può uscire in anticipo da un contratto di locazione. E optare di nuovo per una motorizzazione tradizionale.

Non solo: sempre per invogliare gli incerti, sono previsti contratti di noleggio a brevissimo termine, anche un mese, una settimana o un solo giorno. La gamma è ancora incompleta: nel 2022 è previsto l’arrivo della versione a trazione integrale. Le dimensioni della Q4 e-tro, come dicevamo, sono compatte: la lunghezza è di 4,6 metri. Quindi 12 cm. in più della Q3, uno dei modelli Audi più conosciuti.

Autonomia di 341 km per la “35” e di 520 per la “40”

Entrambe le versioni sono dotate di un unico motore sincrono a magneti pernanenti al retrotreno, con trazione posteriore. E per entrambe la coppia arriva a 310 Nm e la velocità massima è limitata a 160 km/h. Ecco altre info tecniche:

La versione 35 è dotata di un pacco-batterie da 55 kWh, con un’autonomia omologata di 341 km. Potenza di ricarica massima a 100 kW. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi. Consumi per 100 km compresi tra 17,1 e 19,1 kWh.

è dotata di un pacco-batterie da 55 kWh, con un’autonomia omologata di 341 km. Potenza di ricarica massima a 100 kW. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi. Consumi per 100 km compresi tra 17,1 e 19,1 kWh. La versione 40 ha invece un pacco-batterie da 82 kWh, con autonomia omologata fino a 520 km. Potenza di ricarica massima a 125 kW (in 10 minuti può immagazzinare l’energia necessaria per fare 130 km). Scatta da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi con consumi nelle forchetta 17,3-19,3 kWh/100 km.

Come abbiamo scritto in occasione della presentazione ufficiale, le prenotazioni sono già state aperte da diverse settimane su un portale dedicato.