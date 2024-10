Esteticamente sembrano uguali ma i nuovi WOW 774 e WOW 775 my 2025 crescono nelle prestazioni e si rimpiccioliscono nei prezzi.

I nuovi WOW, lanciati in questi giorni, combinano alta efficienza con prezzi più bassi. Nonostante il design simile ai modelli precedenti, i nuovi scooter elettrici offrono potenza aumentata e nuove funzionalità.

Prestazioni migliorate nei modelli WOW 774 e 775 MY 2025

Il WOW 774 eroga una potenza di 4,0 kW con velocità massima di 45 km/h, ideale per la guida in città. Il WOW 775, più potente, raggiunge 5,0 kW e tocca 85 km/h. Entrambi offrono prestazioni ottimizzate grazie a batterie migliorate e un sistema di trasmissione aggiornato.

Batterie e autonomia: cosa cambia nei WOW 774 e 775 2025

I nuovi modelli introducono un sistema di sgancio rapido per facilitare la sostituzione della batteria. Il WOW 774 monta una batteria da 2,3 kWh, con opzione PLUS da 3,0 kWh, mentre il WOW 775 ha una batteria da 3,0 kWh. I test su strada riportano un’autonomia di 90 km in percorso misto e 70-80 km in città. I tempi di ricarica sono di circa 5 ore.

Prezzi e promozioni WOW my 2025

Per il 2025, WOW ha abbassato i prezzi di entrambi i modelli. Il WOW 775 è ora disponibile a 5.170 € (3.899 € con ecobonus), mentre il WOW 774 scende a 4.390 € (3.310 € con ecobonus). Acquistando entro gennaio 2025 si riceverà in omaggio una copertina Tucano Urbano.

