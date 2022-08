I nuovi incentivi: 7.500 se rottami con ISEE entro 30mila

I nuovi incentivi varati dal governo (ma non ancora operativi) prevedono uno sconto maggiore per chi ha un reddito ISEE inferiore ai 30 mila euro. I nuovi incentivi: senza rottamazione 6mila (sempre se l’ISEE…) Per il 2022 è previsto l’innalzamento del 50% dei contributi finora previsti: 7.500 euro di contributi con rottamazione ( 6.000 euro senza rottamazione ) per l’acquisto di veicoli nuovi con emissioni nella fascia 0-20 g/km CO2. Si tratta quindi solo di auto elettriche , ma con prezzo dal listino ufficiale pari o inferiore a 35.000 euro, IVA esclusa ( 42.700 con l’IVA)..

di contributi con rottamazione ( ) per l’acquisto di veicoli nuovi con emissioni nella fascia 0-20 g/km CO2. Si tratta quindi solo di , ma con prezzo dal listino ufficiale pari o inferiore a 35.000 euro, IVA esclusa ( con l’IVA).. 6.000 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di veicoli con emissioni nella fascia 21-60 g/km CO2. Auto ibride plug-in, quindi, il cui prezzo non superi i 45.000 euro IVA esclusa (54.900 con l’IVA). Potrà beneficiare dell’incentivo aggiuntivo un solo soggetto del nucleo familiare. Il Ministero informa che gli incentivi “vengono estesi anche alle persone giuridiche che noleggiano le vetture, purché ne mantengano la proprietà almeno per 12 mesi“. Si tratta dei bonus normali, ovvero per le elettriche di 5mila euro con rottamazione e 3mila senza, gli stessi di cui continua ad usufruire chi ha l’ISEE oltre i 30 mila euro. Bonus anche per installare ricariche nei condomini

Inoltre, sempre per il 2022, viene introdotto un contributo per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica. Il contributo è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di 1.500 euro per richiedente e di 8.000 in ipotesi di posa in opera sulle parti comuni di edifici condominiali. L’incentivo è riconosciuto nel limite di spesa di euro 40 milioni, a valere sulle risorse del Fondo automotive. “Si tratta di un ottimo risultato che finalmente arriva – sottolinea il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti – perché va nella direzione di sviluppare strumenti per la riconversione del settore alla luce degli obiettivi previsti dalla transizione ecologica”.