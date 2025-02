I nuovi commerciali Renault

I tre commerciali sono il risultato della collaborazione con Flexis, azienda indipendente fondata dalla stessa Renault, Volvo Group e CMA CGM Group. Nascono da una nuova piattaforma che, secondo la marca francese, “costituisce un passo avanti significativo nella progettazione dei veicoli smart, offrendo flessibilità, ergonomia e connettività. Consentendo possibilità quasi infinite di personalizzazione, riducendo il TCO (Costo totale di possesso) e garantendo sicurezza e alti livelli prestazionali“. Partiamo dal Trafic: l’altezza è stata contenuta in meno di 1,90 metri, per garantire facile accesso ai parcheggi sotterranei. Oltre alle modifiche stilistiche, Renault ha puntato sulla percezione di robustezza, accentuata dalle protezioni sottoscocca nere come i paraurti anteriori e posteriori. Con le parti inferiori delle porte a dare un’impressione di solidità studiata per un utilizzo quotidiano intensivo.