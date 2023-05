I numeri lo dicono: gli europei non vogliono l’elettrico, compresi i tedeschi, visto che nel primo mercato europeo le EV sono al 14%, ci scrive Vittorio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

I numeri lo dicono: anche la Germania non va oltre il 14% di quota, dunque…

“Appartengo a quella parte di italiani che sull’elettrico ha molte perplessità. Sia dal punto di vista dei benefici per il pianeta e ancor di più per il tipo di mobilità individuale. Ma non è su questa infinita polemica che volevo intervenire. In ogni caso scrivo a voi perché vi riconosco grande onestà intellettuale nel trattare il tema della mobilità elettrica. Ho letto un articolo dai toni entusiastici sul fatto che in Germania ad aprile la quota di EV ha raggiunto il 14%, come a dire che il flusso del progresso è inarrestabile. Mi permetto di non essere affatto d’accordo. Questo vuol dire anche che l’86% dei cittadini del più grande mercato dell’auto europeo ha scelto ancora i motori termici (più o meno ibridi). A pochi anni dal divieto di vendere auto termiche in Europa, mi pare invece un chiaro segnale di dissenso della popolazione europea. Ad oggi si può tranquillamente dire che gli unici che hanno scelto il full-electirc sono gli scandinavi e il resto d’Europa è quanto meno perplesso…“. Vittorio Pentimalli

Aspettiamo le piccole di Renault e Volkswagen e poi tiriamo le somme…

Risposta. È la solita storia della bottiglia mezza piena e mezza vuota, c’è chi guarda l’una e chi l’altra. Venendo alla Germania, in aprile si è passati dal 12,3% di quota al 14,7%, in un mercato in cui si vendono più di 200 mila macchine al mese. Oltre alle 29.740 elettriche, andrebbero considerate anche le 11.787 ibride plug-in, che sono pur sempre auto ricaricabili con la spina. E qui la quota sale oltre il 20%. E tenga conto che aprile è un mese in cui Tesla consegna pochissime macchine, concentrandosi sulle ultime settimane del trimestre (in questo caso giugno). I conti li faremo a fine anno, ma è un fatto che ormai le Case auto lanciano quasi solo novità a batterie, il che dà l’idea del trend che è in atto. Ma per vedere una vera svolta dovremo vedere le novità più economiche di Renault (la R5 arriva l’anno prossimo) e Volkswagen (nel 2025) e anche di Fiat e Citroen. Con prezzi più competitivi capiremo se davvero se queste macchine piacciono solo agli scandinavi…

