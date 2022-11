I numeri di Aehra: autonomia 800 km

I numeri di Aehra, l’elettrica “futuristica” svelata a Milano con l’idea di “cambiare le regole del gioco, reinventando il gioco”.

I numeri di Aehra: 800 km di autonomia , fino a 600 kW di potenza

Dopo una prima anticipazione a settembre, quella che si definisce “una startup globale dal cuore italiano” ha svelato la carte d’identità del primo modello. Come definirlo? “Dovremmo inventarci un nuovo acronimo, spiega Filippo Perini, ex Lamborghini, Chief Design Officer “perchè non credo che la nostra vettura si possa definire semplicemente un SUV. Le dimensioni interne sono superiori, l’aspetto esterno è molto più aerodinamico, l’impronta a terra del veicolo è ridotta. Riducendo gli sbalzi anteriori e posteriori e allungando il passo, abbiamo creato qualcosa di veramente unico. Sono convinto che le nostre soluzioni saranno dei trend che molti altri seguiranno. Quello che ci contraddistingue è il coraggio di averle adottate ora”. L’auto è realizzata in materiali compositi, selezionati soprattutto per leggerezza e basso impatto di carbon footprint. Grazie all’impiego di materiali riciclabili fino a cinque cicli e alla possibilità di utilizzare compositi da riciclo.

È lunga 5 m. e pesa “meno di 2 tonnellate”

Il veicolo, con monoscocca interamente in fibra di carbonio, ha un passo di 3 metri (per garantire grande abitabilità) una lunghezza complessiva di 5 metri e 2 di larghezza. Presenta quattro ruote sterzanti e un peso inferiore alle due tonnellate. Il powertrain ad alta efficienza insieme a batterie di ultima generazione può permettere una percorrenza “superiore agli 800 km“. Una soglia resa possibile “dalle soluzioni aerodinamiche e dal miglioramento del thermal management delle batterie“. Aehra assicura inoltre che l’aerodinamica attiva permetterà una guida sportiva e allo stesso tempo sicura. Spiega Alessandro Serra, Head of Design: Abbiamo adottato una gestione aerodinamica unica al mondo su vetture EV. Con elementi mobili all’anteriore e al posteriore, che offrono l’emozione e il gusto di una guida sportiva. E, allo stesso tempo, una sicurezza, in termini di aderenza alla strada, senza precedenti nell’elettrico”.