I numeri della settimana: Tesla, Conad, Lancia…

I numeri della settimana: 1 milione di Tesla vendute in Europa

Tesla ha appena consegnato il suo milionesimo veicolo in Europa. Sulla base delle emissioni medie nel ciclo di vita di un’auto, questa enorme flotta consentirà un risparmio di circa 50 milioni di tonnellate di CO2, secondo calcoli della stessa Tesla. Per ogni auto, questo dato equivale alle emissioni prodotte da 50 voli di andata e ritorno tra Barcellona e Los Angeles per una persona. Le prime Tesla ad essere consegnate in Europa furono nel 2009 le Roadster, in poche unità. Ma il boom è arrivato dal 2018 in poi prima con Model 3 e successivamente con Model Y.

Quota di mercato EV in Europa 16,1% (Italia 3,56%)

L’Italia mantiene anche a settembre il record negativo nella diffusione di auto con la spina, scesa al 7,6% sommando il 3,6% delle BEV e il 4,0% delle PHEV. Il divario con gli altri quattro grandi mercati resta ampio: la Germania ha le BEV al 14,1% (nonostante la fine di alcuni incentivi) e le PHEV al 6,9%. In Francia BEV 19,3% e PHEV 10,0%. Regno Unito BEV 16,6% e PHEV 6,8%; Spagna BEV 5,4% e PHEV 7,2%. A settembre nel totale del mercato europeo le BEV sono a quota 16,1% (+0,3 punti) e le PHEV al 7,9% (-0,3 punti). Anche nei nove mesi l’Italia figura all’ultimo posto per le vetture elettriche, con le BEV a quota 3,9% e le PHEV al 4,5%.

Punti di ricarica Enel X Way nei Conad a quota 424

Sono oltre 400 i punti di ricarica EnelXWay ad uso pubblico attivati presso 242 punti vendita Conad presenti su tutto il territorio nazionale. Si tratta di​ una partnership di lunga data, nata dalla ovvia constatazione che il supermercato è il luogo ideale per ricaricare mentre si fa la spesa.

Ammiraglia Lancia dal 2026: 50% delle vendite all’estero

La nuova ammiraglia Lancia sarà lanciata in versione 100% elettrica nel 2026. E sarà prodotta nello stabilimento lucano di Melfi. “Sarà un’auto italiana stupenda, elegante, bella all’esterno e all’interno, che vi farà sentire come nel salotto di una casa italiana“, promette il capo del marchio, Luca Napolitano. Aggiungendo che “questa vettura porterà l’italianità in giro per l’Europa. Con quasi il 50% delle unità che dovrebbero essere vendute fuori dall’Italia“.

I numeri della settimana: bus elettrici + 157%

Nell terzo trimestre 2023 sono stati immatricolati in Italia 3.068 autobus, contro i 1.643 registrati da luglio a settembre dello scorso anno. La crescita è dell’87,8%. Notevole la crescita dei mezzi elettrici, passati da 85 a 219 unità (+157,6%), ma ancora lontani dal rappresentate il 10% del mercato. Crescono più forte gli ibridi gasolio/elettrico: da 65 a 424 (+552,3%). +100% per gli ibridi metano/elettrico: 100 unità. Infine, +105,9% per gli ibridi puri