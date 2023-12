I numeri della settimana: R5, Skoda, Free to X, Sagello

I numeri della settimana / Bastano 9 ore per produrre la R5. Skoda Enyaq leader in Germania. Free to X: altre 3 stazioni in autostrada. Sagelio 120 kW in Puglia.

Occorreranno solo 9 ore per produrre la nuova Renault 5, circa la metà di quante ne servono per fabbricare il modello che nel 2024 si andrà a sostituire, la Zoe. La Casa francese, co il piano Re-Industry, punta a ridurre i costi industriali per veicolo, entro il 2027, del 30% per i veicoli termici e del 50% per gli elettrici. Il piano contribuirà anche ad accorciare i tempi di sviluppo da tre a due anni e a potenziare tutti i settori classici della performance industriale. Reinventando il modo di produrre con processi innovativi e dotandosi (primo costruttore a farlo) a dotarsi di un Metaverso Industriale. Alla base di Re-Industry c’è anche la necessità di essere competitivi soprattutto con Tesla nei sistemi di produzione. A maggior ragione dopo il recente annuncio di Elon Musk sulla “piccola” in arrivo, costruita con metodi che il patron ha definito “ancor più rivoluzionari”.

Skoda prima in Germania con 3.588 Enyaq in novembre

Ci pensa la Skoda a difendere l’onore del gruppo Volkswagen in quello che è il primo mercato europeo anche per l’elettrico, la Germania. Il Suv della marca ceca si è piazzato al primo posto con 3.588 auto vendute, superando anche la Tesla Model Y, che resta comunque in testa nel totale delle vendite dei primi 11 mesi 2023. Ottimo terzo posto per la BMW i4, auto tutt’altro che economica, mentre la VW si deve accontentare del 4° posto con l’accoppiata ID.4-ID.5. Seguono BMW iX1, Tesla Model 3 e VW ID.3, mentre la Fiat 500e si deve accontentare dell’ottavo posto, restando comunque il modello Stellantis più venduto. Complessivamente nel mese scorso in Germania si sono vendute 245.698 auto. Di questa più di un quarto erano auto con la spina, per la precisione il 25,7%, con le elettriche al 18.3% e le ibride plug-in al 7.4%.

Altre 3 stazioni Free to X in autostrada, in A1, A7 e A13

Non si ferma il piano di aperture di Free to X nelle reti di Autostrade per l’Italia. In settimana annunciate altre 3 aperture, tutte dotate di caricatori Alpitronic da 300 kW:

👉 Tevere Est, sulla tratta laziale della A1. Con questa apertura Free to X fa sapere di “avere completato il piano di infrastruttura nella regione e sulla tratta Roma-Firenze“.

👉 Giovi Ovest, in Liguria lungo l’autostrada A7

👉 Adige Est, sulla A13, con la quale si completa l’infrastruttura della tratta Bologna-Padova dove oggi sono presenti 6 stazioni con un’interdistanza inferione a 30 km.

I numeri della settimana/ A Gioia del Colle ricarica DC Sagelio 120 kW