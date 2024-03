I numeri della Maserati Grecale, primo Suv elettrico della marca modenese, con trazione integrale, doppio motore ed enorme pacco-batterie da 105 kWh lordi.

I numeri della Maserati Grecale: 557 Cv, prezzo da 127.100 euro

A Modena hanno deciso di fare le cose in grande, senza lesinare su capacità della batteria, peso, prestazioni e anche…prezzo. A listino la Folgore Grecale parte da 127.100 euro, con 419 kW (557 Cv) di potenza di sistema e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1″, grazie a 820 Nm di coppia massima.

Il pacco-batterie da solo pesa 680 kg, ed è in grado di assicurare un’autonomia di circa 500 km. Solo il dato della potenza (e quindi velocità) di ricarica è un po’ sotto media rispetto alla concorrenza più agguerrita (leggi Porsche): qui si arriva a 150 kW in corrente continua. Anche se i colleghi americani di Electrek, che hanno avuto la possibilità di provare la Grecale, non sono andati oltre i 122 kW in una stazione HPC di Ionity.

Il fatto è che il SUV Maserati lavora su una piattaforma a 400 volt, la Giorgio, rispetto agli 800 della concorrenza. Secondo la marca di Stellantis, servono 29 minuti per riportare la batteria dal 20 all’80%.

Conferma: dal 2030 tutta la gamma sarà solo elettrica

Più convincente il dato sulla ricarica in Ac, che arriva fino a 22 kW. Il giudizio dei colleghi di Electrek è tutto sommato positivo, anche se a loro risulta un’autonomia più limitata, 426 km, forse legato ai dai di omologazione americani EPA.

Ma ecco che cosa concludono: “Nel complesso, la Grecale Folgore è un passo nella giusta direzione per Maserati. Ma l’efficienza potrebbe essere migliorata nei modelli futuri per massimizzare davvero l’autonomia e le prestazioni… Siamo rimasti anche molto colpiti dalla dedizione del marchio all’elettrico in futuro. È piacevole vedere un’azienda radicata in auto sportive rumorose e a combustione che promuove la lungimiranza di stare al passo con i tempi. E adattare la sua etica per adattarsi a quel futuro”.

Da tempo la Maserati ha fatto sapere di voler passare al solo elettrico entro il 2030. La Grecale era stata svelata in anteprima al Salone di Shanghai dell’aprile scorso.

