I numeri della Macan, l’altra Porsche EV

I numeri della Macan, la seconda Porsche elettrica dopo la Taycan. Arriverà solo a inizio 2024, con 600 Cv di potenza e autonomia vicina ai 500 km.

I numeri della Macan: 450 kW di potenza, batteria 100 kWh

Pare che siano problemi nella messa a punto del software a ritardare il lancio del primo Suv elettrico Porsche. Si parlava prima di fine 2022, poi dell’anno prossimo e ora di inizio 2024. Ma per il resto pare proprio che lo sviluppo sia a buon punto e la stessa Porsche ha fatto uscire i primi dati sulla scheda tecnica del modello. La base di sviluppo è la stessa dell’Audi Q6 e-tron, con architettura a 800V e potenze di ricarica notevoli, fino a 270 kW. Una delle prime versioni al lancio sarà dotata di due motori, uno su ciascun asse, con trazione integrale. È una struttura derivata (e migliorata) dalla Taycan, con un posizionamento più efficiente dei magneti. La potenza massima è annunciata a 450 kW (612 CV), con coppia massima a circa 1.000 Nm.

Almeno 500 km di autonomia, ricarica in 25 minuti

La batteria, composta da 12 moduli, avrà una capacità importante, 100 kWh, con autonomia di almeno 500 km. Con ricarica dal 5 all’80% in 25 minuti. La scelta di una batteria così capace è un po’ in contraddizione con quanto annunciato inizialmente dalla Porsche. Ovvero la volontà di non appesantire troppo le vetture con batterie molto capaci. Ma evidentemente la filosofia si attagliava più a un’auto sportiva come la Taycan che a un Suv. Anche se da Stoccarda fanno sapere che la Macan elettrica sarà il veicolo più sportivo della sua categoria. Oltre a una sospensione attiva, il nuovo modello beneficerà di quattro ruote sterzanti, che forniranno una notevole agilità. Nella gestione della trazione integrale sarà privilegiato il retrotreno, che contribuisce sia al comportamento sportivo che all’efficienza. Con il motore anteriore meno utilizzato.

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —