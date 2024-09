I nostri webinar/2 La ricarica pubblica e semipubblica con Mennekes

Sarà Mennekes il prossimo ospite della nostra iniziativa “Speciale Ricarica” articolata su 9 webinar di approfondimento (qui la lending page con il programma completo) su uno dei temi chiave per l’adozione della mobilità elettrica: la ricarica pubblica e semipubblica. L’appuntamento è per giovedì 3 ottobre alle ore 14. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i nostri lettori, previa registrazione a questo indirizzo.

Mennekes è uno dei principali produttori mondiali di dispositivi di ricarica per veicoli elettrici. Fondata in Germania nel 1935, lega la sua fama a spine, connettori e prese che da decenni produce esclusivamente in Germania e vende direttamente in 90 Paesi del mondo.

Alla mobilità elettrica si è dedicata 14 anni fa, agli albori della nuova tecnologia dei veicoli a batteria. A Mennekes, per esempio, spetta la paternità del sistema di ricarica Tipo 2.

Oggi l’offerta nel settore e-mobility spazia da dispositivi per la ricarica privata in ambiente condominiale, agli impianti per la ricarica pubblica e semi pubblica in aziende, esercizi commerciali e intere municipalità.

Oltre all’hardware, flessibile e personalizzabile, Mennekes offre l’intero pacchetto di servizi per la gestione della ricarica. Quindi una soluzione completa per valorizzare la ricarica in ogni specifico contesto. In Italia si avvale già di una rete di 160 installatori, in rapida crescita, formati e assistiti direttamente dall’azienda.

Nostri interlocutori saranno Virginia Friggeri (marketing & communication specialist), Arbinia Bleta (inside sales & project emobility), Giacomo Gullo (technical service emobility). Risponderanno alle domande della platea virtuale, portando anche alcune case history di successo su recenti realizzazioni.

Come sempre nei nostri webinar “Speciale Ricarica”, le domande dovranno essere inoltrate in forma scritta, utilizzando l’apposito pulsante della Piattaforma Zoom. La registrazione dell’evento sarà poi disponibile sul canale Youtube di Vaielettrico.

