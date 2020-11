I nostri consigli – L’optional della ID.3, l’autonomia della 500…

Ogni settimana scegliamo alcune domande che ci paiono di interesse generale.

Risponde Paolo Mariano. La ID.3 nella versione 1st è sprovvista di pompa di calore. È possibile ordinarla come optional nella versione standard. La valutazione sull’opportunità di acquistare o meno l’optional deve essere a nostro avviso fatta su due fronti:

1. Necessità o meno di più autonomia, anche con temperature basse

Quindi, ad esempio nel mio caso ho calcolato che comunque per me avereè ok. Magari per qualcun altro non va bene. I consumi vanno presi in considerazione in base all’impatto che possono avere. Se ad esempio considero di viaggiare per 4 mesi sempre attorno a 0 gradi in città e su strade extraurbane la PDC mi farà risparmiare circa 3,5 kWh (quindi circa 0,70 Euro se carico a casa) ogni 100 km.La mia PDC si. Da lì in poi inizierà a farmi risparmiare. Direi quindi che nella maggior parte dei casi, probabilmente, non si giustifica per la riduzione economica dei consumi. Piuttosto forse si potrebbe scegliere perInoltre il consumo inferiore che si ha con la pompa di calore, se non ricarichiamo da fonti 100% rinnovabili, è comunque un piccolo risparmio di emissioni.