I No Watt al governo ora terrorizzano anche i sindacati

I No Watt al governo terrorizzano anche i sindacati. L’Italia è l’unico tra i grandi Paesi europei a non avere un piano per la transizione dal diesel all’elettrico. Oltre a non avere alcuna forma di incentivo per chi acquista una EV.

I No Watt al governo a scimmiottare la Nokia

Ormai è evidente che l’auto elettrica (intesa come eco-sistema che comprende la produzione di batterie) non interessa al governo italiano. Il duo Giancarlo Giorgetti-Roberto Cingolani è tutto preso da altre ‘priorità‘, a cominciare dal gas e da un improbabile riscoperta del nucleare. Facendo quasi rimpiangere il mitico Danilo Toninelli, il ministro che cianciava di elettrico ma poi, in privato, si vantava dalla sua nuova Jeep a gasolio. Peccato che il mondo vada in un’altra direzione: tutti i colossi dell’automotive annunciano grandi progetti concentrati solo sull’elettrico. Da ultimo anche la triade Renault-Nissan-Mitsubishi, con 35 nuovi EV entro il 2030. L’Italia no: si rifiuta di prendere atto del nuovo che avanza (con tutte le sue complessità) e si arrocca sull’esistente. Con un atteggiamento simile a quello di Nokia, che negò l’evidenza dei telefonini che si stavano trasformando in veri e propri computer. E sappiamo com’è andata a finire.

I No Watt al governo senza uno straccio di piano per l’auto

Ma ora anche i sindacati cominciano a sentire puzza di bruciato. E a capire che i treni dei nuovi investimenti sull’elettrico partono ovunque tranne che in Italia. E che non basta piangere sul latte versato delle crisi industriali che nascono qua e là (e dispiace molto) per il calo di vendite delle auto a gasolio. A differenza di Francia e Germania, che stanno riconvertendo le loro industrie attingendo a piene mani dai fondi europei, qui non esiste uno straccio di un piano. Lo ha confermato Giorgio Airaudo della Fiom Piemonte in un’intervista al Fatto. Il ministero dello Sviluppo Economico, guidato da Giorgetti, non ha neppure avviato i lavori preliminari metterlo a punto. Né esiste un censimento della filiera dell’elettrico. “Ci si limita a convocare tavoli e a inseguire Stellantis sui singoli episodi, senza chiedere al gruppo a guida francese un piano generale sulle sue attività in Italia”. Non solo: proprio Stellantis approfitta della latitanza del governo per rimettere in discussione anche la costruzione di una Gigafactory per batterie a Termoli. In sostituzione della produzione di motori a benzina.

Si aprono tavoli sul passato, mai uno sul futuro in arrivo

Giorgetti, per inciso, è lo stesso ministro che a parole (scritte proprio a noi di Vaielettrico) sostiene di essere stato favorevole al rinnovo degli incentivi per l’elettrico. Salvo non lasciare traccia di questo intendimento nei testi di preparazione della Legge di Bilancio. Né tantomeno nella norma poi approvata in Parlamento. E così i sindacati fibrillano. Stellantis ha restituito il maxi-prestito avuto dallo Stato italiano in piena pandemia, ma quella che sulle prime sembra una buona notizia è in realtà un pessimo segnale. Prendendo quei soldi, il maxi-gruppo dell’auto aveva preso un impegno a non tagliare gli organici in Italia. Ora liberi tutti. “Non c’è altro tempo da perdere. È il momento di affrontare le criticità di un settore tradizionalmente molto forte in Italia, che rischia di essere spezzato via da una trasformazione non governata”, aggiunge un altro sindacalista, Roberto Benaglia di Fim Cisl. Tutti appelli nel vuoto. Si aprono i tavoli di crisi, ma non i progetti sul nuovo. E tornano in mente le parole del grande Rino Gaetano: “Ma chimme sente…?“.