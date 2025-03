I Navigli di Milano si puliscono con la barca elettrica

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ai Navigli di Milano già si navigava in elettrico; ora via alla barca a batteria per pulire il corso d’acqua. Iniziativa dell’associazione WAU! (We Are Urban) con l’azienda nautica GardaSolar.

Milano come Amsterdam, le barche elettriche per pulire i corsi d’acqua urbani

Nella città olandese hanno pure inventato dei tour turistici a bordo di barche elettriche per pulire i celebri canali (leggi qui).

A Milano l’iniziativa a zero emissioni è a cura dell’associazione WAU! Protagonista del varo della imbarcazione elettrica dedicata alla pulizia della Darsena e dei Navigli.

Il Pellicano urbano – il nome dello scafo – può portare fino a sei persone impegnate nella lotta contro il degrado.

In acqua una GOGO Boat di Gardasolar

La barca? Una GOGO Boat prodotta da GardaSolar. Sarà impiegata da WAU! in collaborazione con l’associazione ANMI, per interventi di pulizia delle vie d’acqua nei fine settimana.

I volontari e i cittadini potranno partecipare gratuitamente, il primo appuntamento è previsto per domenica 16 marzo alle ore 9.30 (nell’ambito della fiera Fa’ la Cosa Giusta). Una delle iniziative di Ghe Pensi Green che alterna iniziative culturali che guidano i cittadini alla scoperta di luoghi cittadini ad attività di pulizia e recupero urbano.

Sono circa 30.000 i volontari coinvolti e centinaia di interventi di riqualificazione realizzati. L’associazione ha trasformato numerosi spazi urbani attraverso murales antismog, piantumazione e cleaning che hanno migliorato la qualità dell’aria ed eliminato tonnellate di rifiuti.

La barca sarà ospitata nella sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI). All’inaugurazione erano presenti Andrea Amato, presidente di WAU! Milano, e Marco Scavone, presidente dell’ANMI di Milano.

Il Comune rappresentato da Gaia Romani, assessora al Decentramento, Elena Grandi, assessore all’Ambiente, e Roberto Maviglia, consigliere delegato politiche energetiche.

«Siamo entusiasti di lanciare questo nuovo progetto che porta il nostro impegno anche sulle acque della Darsena e dei Navigli».

Sono parole di Andrea Amato, presidente di WAU! Milano che prosegue: «Queste aree non sono solo luoghi simbolo della città, ma veri e propri punti di aggregazione e di vita sociale, che meritano di essere preservati e valorizzati».

Per GardaSolar si tratta di un nuovo uso dei suoi GOGOboat – scelti dal Trentino alla Sardegna, più diverse altre regioni italiane – oltre alla funzione ricreativa.

