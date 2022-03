I monopatini TIER a Modena, e le e-bike a Roma

TIER Mobility, principale fornitore europeo di veicoli di micromobilità in sharing, consolida la propria presenza in Italia sbarcando a Modena. La flotta sarà di 250 monopattini elettrici. Intanto ha avviato il servizio di e-bike sharing a Roma, schieranod 800 veicoli.

Luci di direzione visibili a 360° gradi, la ruota da 12 pollici e le sospensioni anteriori sono le principali novità del monopattino targato TIER schierato a Modena, oltre a tre freni e un manubrio antiscivolo. Ciò rende più sicura e stabile la guida del veicolo. Progettato espressamente per lo shariging, il monopattino TIER, ha una vita media di 5 anni. Le batterie sono intercambiabili e sostituibili direttamente in strada, caratteristica che incide significativamente sulla riduzione dell’impatto ambientale delle operazioni. Questi elementi hanno portato il servizio TIER a totalizzae 45 milioni di noleggi effettuati a livello globale.

“Siamo entusiasti di portare il nostro servizio di micro mobilità sostenibile anche a Modena. TIER è da sempre impegnata nel fornire una valida e sicura alternativa per gli spostamenti all’interno delle città. Siamo molto orgogliosi del lavoro fatto in Italia e a livello globale fino ad oggi”. Ha dichiarato Saverio Galardi, General Manager Italy

TIER rileva anche il brand Wind Mobility

TIER ha acquisito Vento Mobility, la società che erogava i servizi tramite il brand Wind Mobility. Tuttavia, il credito non andrà perso: dopo essersi registrati alla nuova applicazione TIER Mobility (usando lo stesso numero ed email del precedente account), gli utenti di Wind Mobility otterranno in automatico una migrazione del conto (l’operazione potrebbe richiedere qualche giorno lavorativo).

Per attivare i monopattini elettrici TIER si utilizza il codice QR integrato o direttamente tramite app. Gli utenti possono noleggiare i monopattini nei luoghi della città all’interno dell’area operativa che si estende dal centro alle periferie. La tariffa del noleggio prevede il compenso di 1 euro per l’attivazione e di 20 cent. al minuto; il pagamento può essere effettuato comodamente tramite Paypal o carta di credito. È possibile, inoltre, beneficiare di pacchetti ed abbonamenti che permettono agli utenti di risparmiare sul costo di attivazione o di utilizzare il servizio ad un prezzo vantaggioso. Al termine della corsa la bicicletta può essere parcheggiata all’interno dell’area operativa indicata tramite App.

A Roma 800 e-bike TIER in sharing

TIER intanto ha ampliato la gamma di servizi in sharing a Roma, portando ben 800 biciclette elettriche nelle strade della Capitale. Roma è la prima città in Italia e la diciannovesima in Europa ad offrire un servizio di bike sharing targato TIER.

Saverio Galardi ha fatto notare che «soprattutto per le brevi e medie distanze, le biciclette TIER sono un ulteriore incentivo ad abbandonare l’auto». Le e-bike TIER hanno la pedalata assistita fino a 25 km/h e sono dotat di un cestino.

Per attivare le biciclette TIER si utilizza il codice QR integrato o direttamente tramite la stessa App utilizzata per i monopattini. Le tariffe del noleggio sono identiche a quelle dei

monopattini che, oltre al compenso di 1 euro previsto per l’attivazione, sono di 22 cent. al

minuto. Al termine della corsa la bicicletta può essere parcheggiata all’interno dell’area operativa indicata tramite App.

