I modelli più venduti di Volkswagen Group

I modelli più venduti di VW, Audi, Skoda, Cupra e Porsche

Il gruppone tedesco cresce, arrivando a 983.100 veicoli 100% elettrici consegnati in tutto il mondo nel 2025. Mettendo a segno un +32% rispetto all’anno precedente (744.600). La quota globale è aumentata rispetto all’anno precedente, dall’8 all’11%. Con una forte crescita sopattutto in Europa (+66%). Qui VW Group ha strappato la leadership a Tesla, con una quota di mercato di circa il27%1. Con cinque veicoli del Gruppo tra i primi 10 modelli BEV in Europa. Crescita significativa anche negli Stati Uniti (+46%). Male invexce la Cina (-44%), dove iil gruppo tedesco conta di rifarsi con il lancio di nuovi modelli elettrici sviluppati localmente. Tra i fattori trainanti del buon risultato 2025, figurano soprattutto nuovi modelli come la Skoda Elroq e l’Audi A6 e-tron (foto in alto). Quest’ultima ha raggiunto le 84.400 immatricolazioni, nonostante un listino non certo alla portata di tutti. Tengono le vendite dell’ID.Buzz, il Pulmino elettrico, sopra quota 60 mila. E c’è ancora una Porsche, nella Top Ten: è la Macan, a 45.400.

Con le piccole in arrivo la quota delle EV dovrebbe salire al 20%

Ora tutti gli occhi sono già puntati sul 2026, anno in cui Volkswagen conta di avvicinarsi a Tesla, come consegne globali. Anche se il sorpasso non è certo dietro l’angolo. Il marchio di Elon Musk ha chiuso il 2025 con 1.636.129 consegne, in calo del 9%. Dovrebbe perdere ulteriormente quota, non avendo novità di prodotto all’orizzonte, in un mercato che sforna continuamente nuovi modelli. Mentre Volkswagen Group ha in arrivo le nuove piccole elettriche, ID.Polo e Skoda Epiq. Superando ampiamente, per la prima volta, il milione di consegne. Già a fine 2025 il portafoglio ordini di veicoli elettrici per la sola Europa era aumentato del 21% a oltre 200.000 veicoli. E la quota dei veicoli BEV sul totale degli ordini viaggia ora a circa il 22%, quasi un quarto.