“I miei primi 20.000 km in Xpeng G6: sono entrato nel futuro”



















William Sbarzaglia lavora come consulente e formatore, un’attività professionale che lo porta a viaggiare costantemente in tutta Italia, alternando tragitti urbani a lunghe tratte autostradali. Negli ultimi nove anni ha guidato veicoli dello stesso segmento, passando da una station wagon a due generazioni di Kia Sportage (prima diesel e successivamente mild hybrid a benzina), cambiando vettura a intervalli regolari di tre anni. All’inizio di quest’anno è passato a un’auto 100% elettrica. «Sono entrato nel futuro» commenta. Consigliato da un amico direttore marketing di un grosso dealer multimarca romagnolo ha optato per una Xpeng G6. Vediamo come è andata.

Profilo, modello e primo bilancio

Da otto mesi guidi un’auto elettrica e hai già percorso 20 mila chilometri. Un primo bilancio?

Sei mesi fa ho deciso di compiere il passaggio definitivo all’elettrico puro scegliendo una Xpeng G6 (Model Year 2025). A quota 20.000 km il bilancio è estremamente positivo, con diversi punti chiave:

Comfort di marcia e silenziosità: l’assenza di vibrazioni, cambio e frizione trasformano la guida in un’esperienza rilassante. Nelle code autostradali o nel traffico cittadino, il cruise control adattivo avanzato riduce sensibilmente lo stress .

l’assenza di vibrazioni, cambio e frizione trasformano la guida in un’esperienza rilassante. Nelle code autostradali o nel traffico cittadino, il cruise control adattivo avanzato . Piattaforma a 800V: L’architettura ad altissima tensione permette velocità di ricarica eccezionali nelle colonnine Ultra-Fast, azzerando le attese tipiche delle generazioni precedenti.

L’architettura ad altissima tensione permette velocità di ricarica eccezionali nelle colonnine Ultra-Fast, azzerando le attese tipiche delle generazioni precedenti. Ecosistema tecnologico e aggiornamenti: Il livello di infotainment e dotazione di serie è paragonabile a vetture di categoria superiore. Pur essendoci qualche piccolo peccato di gioventù nel software (ad esempio nella gestione del vivavoce/Bluetooth), gli aggiornamenti continui over-the-air (OTA) migliorano costantemente l’auto nel tempo.

La gestione della ricarica nei lunghi viaggi

Capitolo ricarica: come ti regoli durante i viaggi più lunghi? Hai abbonamenti, tessere o usi le app?

Per i lunghi trasferimenti adotto una routine ben collaudata:

Partenza da casa: parto sempre con la batteria caricata all’80-90% tramite ricarica lenta, che garantisce tra i 300 e i 350 km reali di autonomia iniziale (rispetto ai 430 km dichiarati al 100%).

parto sempre con la batteria caricata all’80-90% tramite ricarica lenta, che garantisce di autonomia iniziale (rispetto ai 430 km dichiarati al 100%). Pianificazione con ABRP e Google Maps: utilizzo A Better Routeplanner (ABRP) per individuare le soste ottimali in base a meteo, temperatura e traffico. Una volta stabilite le tappe, le imposto sul navigatore di Google Maps per raggiungere direttamente le aree di servizio o i poli commerciali adiacenti ai caselli autostradali.

utilizzo per individuare le soste ottimali in base a meteo, temperatura e traffico. Una volta stabilite le tappe, le imposto sul navigatore di Google Maps per raggiungere direttamente le aree di servizio o i poli commerciali adiacenti ai caselli autostradali. Tratte impegnative: su percorsi come Ravenna-Imperia sono sufficienti due soste Fast da 15-20 minuti, perfettamente sovrapponibili alle normali pause fisiologiche.

su percorsi come Ravenna-Imperia sono sufficienti due soste Fast da 15-20 minuti, perfettamente sovrapponibili alle normali pause fisiologiche. Strumenti e pagamenti: impiego piattaforme broker come EVDC per ottenere tariffe vantaggiose con ricarica a wallet, abbonamenti mirati su reti specifiche (come Atlante) e prediligo sempre le tessere fisiche RFID rispetto alle app per scongiurare problemi di segnale o rallentamenti nei piazzali.

Valutazione dei costi e risparmio economico

Hai valutato i costi rispetto alla tua auto precedente? Risparmi e quanto?

Nei primi sei mesi ho usufruito di una promozione di lancio legata alla Xpeng G6 che includeva un wallet di 3.000 kWh (equivalenti a circa 20.000 km), azzerando le spese vive di carburante per il primo periodo.

A regime, il risparmio economico è concreto e dipende dalle modalità di utilizzo:

Voce di Costo Auto Termica / Ibrida Precedente Auto Elettrica (XPENG G6) Rifornimento / Ricarica Domestica Costi elevati legati al prezzo dei carburanti alla pompa. Massima convenienza, specialmente se abbinata a fotovoltaico e accumulo. Ricarica Pubblica & Benefit Nessun carburante gratuito offerto da strutture terze. Ricariche gratuite o agevolate presso clienti, hotel e poli commerciali. Tassa di Possesso (Bollo) Pagamento annuale pieno. Esenzione totale per i primi 5 anni. Manutenzione e Freni Tagliandi regolari, usura frequente di pastiglie e dischi. Manutenzione ridotta; usura freni minima grazie alla rigenerazione.

È fondamentale prestare attenzione alle penali di occupazione stallo (anche 0,10 €/minuto dopo un’ora dal termine carica), evitando di lasciare l’auto collegata a fine rifornimento per non vanificare il risparmio.

L’esperienza con le infrastrutture di ricarica pubblica

Hai mai avuto problemi con la ricarica pubblica?

L’esperienza complessiva è solida, ma presenta alcune criticità tipiche della fase di transizione:

Guasti e mancata comunicazione- Capita occasionalmente di trovare stalli non funzionanti o in manutenzione non tempestivamente segnalati a sistema.

Capita occasionalmente di trovare stalli non funzionanti o in manutenzione non tempestivamente segnalati a sistema. Sosta abusiva (ICE-ing)- L’occupazione degli stalli riservati da parte di vetture endotermiche o elettriche non in carica resta il disservizio più frequente e richiede maggiore controllo civico e sanzionatorio.

L’occupazione degli stalli riservati da parte di vetture endotermiche o elettriche non in carica resta il disservizio più frequente e richiede maggiore controllo civico e sanzionatorio. Gestione cavi in AC- Sulle colonnine lente (senza cavo integrato) occorre utilizzare il proprio cavo Tipo 2, prestando attenzione a pulirlo e riporlo correttamente in caso di pioggia o fango. Sulle colonnine DC Fast/Ultra-Fast il cavo è integrato nella stazione, rendendo l’operazione immediata.

Aree di miglioramento necessarie

Pensi che qualcosa da migliorare ci sia e cosa?

Per portare l’ecosistema elettrico a una piena maturità occorre intervenire su quattro fronti prioritari:

Uniformità territoriale- Superare il divario tra aree ben servite e zone ancora sguarnite (come Forlì o alcune tratte della A22 del Brennero) e accelerare l’allaccio delle colonnine già installate ma non ancora operative.

Superare il divario tra aree ben servite e zone ancora sguarnite (come Forlì o alcune tratte della A22 del Brennero) e accelerare l’allaccio delle colonnine già installate ma non ancora operative. Interoperabilità e roaming unico- Semplificare l’esperienza utente eliminando la frammentazione tra decine di app, wallet e circuiti differenti, favorendo l’accesso universale Plug&Charge.

Semplificare l’esperienza utente eliminando la frammentazione tra decine di app, wallet e circuiti differenti, favorendo l’accesso universale Plug&Charge. Costi dell’alta potenza autostradale- Ridurre le tariffe della ricarica Ultra-Fast per rendere i grandi viaggi sempre più competitivi rispetto ai combustibili tradizionali.

Ridurre le tariffe della ricarica Ultra-Fast per rendere i grandi viaggi sempre più competitivi rispetto ai combustibili tradizionali. Educazione civica- Far rispettare rigorosamente il divieto di sosta abusiva sugli stalli di ricarica con la stessa severità prevista per gli stalli riservati ai disabili.

Diffusione di massa e prospettive in Italia

In base alla tua esperienza e a quel che senti in giro, ritieni che l’auto elettrica sia già oggi pronta per una diffusione di massa? Perché in Italia siamo ancora così indietro? Quali sono le preoccupazioni più diffuse? Sono giustificate?

L’auto elettrica è già oggi una soluzione matura per la maggioranza degli automobilisti, anche se non ancora ottimale per profili estremi (come chi percorre centinaia di chilometri al giorno senza possibilità di programmare le soste).

In Italia il ritardo è dovuto principalmente a una combinazione di fattori culturali e strutturali: l’abbinamento ideale è la casa indipendente dotata di fotovoltaico e accumulo, mentre chi vive in grandi condomini privi di garage riscontra maggiori barriere d’accesso. Incentivi mirati all’ecosistema domestico (pannelli, accumulo e wallbox) accelererebbero notevolmente la diffusione.

Le classiche preoccupazioni — dall’ansia da autonomia ai timori sui consumi del climatizzatore — svaniscono rapidamente dopo poche settimane di utilizzo reale: la ricarica rapida a 800V ripristina l’80% di batteria nel tempo di una pausa caffè. Chiunque compia questo passaggio e sperimenti il comfort, l’efficienza e il piacere di guida difficilmente torna indietro.