I maxi incentivi in arrivo? “Come il 110%, uno spreco…”

I maxi incentivi in arrivo , ancora prima di essere approvati, fanno già discutere, per gli oltre 13 mila euro concessi a chi ha l'ISEE entro 30mila euro. Ecco il parere di due dei tanti lettori che ci hanno scritto Vaielettrico risponde.

I maxi incentivi in arrivo: troppi redditi bassi mascherano l’evasione, perché concederli?

“Non condivido di spendere soldi pubblici per incentivare acquisto auto elettriche che a mio parere non avranno futuro. Soprattutto se si concedono a chi denuncia redditi bassi a volte mascherati da evasione e che poco contribuisce alla spesa pubblica. Un governo di destra non deve fare questi errori. Non è bastato il maledetto 110%????“. Ennio Simonelli

Non confondete l’ISEE con la denuncia dei redditi

“Sui nuovi incentivi è doverosa una serie di precisazioni. L’ ISEE non rappresenta la denuncia dei redditi. Nell’ ISEE ci sono anche i patrimoni. Non ho dati esatti, ma avendolo fatto per tanti anni so che: 1) Le case hanno una franchigia di 50.00 euro, poi in qualche misura risultano nell’ ISEE (non so in che misura perchè non ho casa). 2) I soldi nei C/C hanno una franchigia di 20.000 euro, poi vengono considerati a reddito al 20% della cifra eccedente. Oltretutto vi è un parametro divisorio che se hai 2 redditi la loro somma non viene divisa per 2 ma per 1,54 (mi sembra). E quindi già con 2 redditi (lordi) familiari di 24.000 euro (48.000 euro totali) si ha un ISEE di 31.000 euro anche senza avere case o conti in banca. È vero che gli evasori tendono anche a nascondere le ricchezze accumulate. Ma a mio avviso a queste condizioni è meno probabile che un evasore soddisfi tutti questi requisiti“. Massimiliano

Risposta. Come dicono gli inglesi: wait and see. Aspettiamo il testo definitivo che andrà in vigore e capiremo se la norma è equa o meno. Molto spesso tra gli annunci e la realtà dei provvedimenti c’è di mezzo un bel mare, fatto di controlli da parte della Ragioneria dello Stato e di altri organi. L’unica cosa certa è che non si può tenere bloccato il mercato per settimane e settimane.