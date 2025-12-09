I lettori raccontano un anno di ricariche: quanto spendo, dove…

I lettori raccontano un anno di ricariche: arrivano i primi messaggi, dopo il nostro invito a raccontare il loro 2025 alle colonnine. Funzionano? Sono nei posti giusti e con la potenza che serve? Hanno prezzi accettabili…? Scrivete le vostre di impressioni a info@vaielettrico.it

I lettori raccontano…/ Colonnine troppo care, ricarico a casa o con Nextcharge (a volte nei Supercharger)

"Vi scrivo in risposta al vostro sondaggio su un anno di ricariche. Sono utente di auto elettrica da febbraio 2020. Nissan Leaf sia I che II serie, con piena soddisfazione. Nell'ultimo anno ho caricato pochissimo alle colonnine, a causa del vertiginoso aumento dei prezzi. Carico il più possibile a casa. Diverse sono le tessere che giacciono ormai inutilizzate. Uso solo Nextcharge ormai, le poche volte alle colonnine mi sono fermato in autostrada, per necessità. O a qualche supercharger Tesla (con apposito adattatore), dove i prezzi sono un pò più bassi. Cordiali saluti". Corrado Laposta.

Per la Zoe ricariche solo fuori casa, sui 60-65 centesimi/kWh

“I n casa abbiamo come seconda auto una Renault Zoe 52 kWh del 2021. È intestata a mamma, ma la usiamo tutti in famiglia, il sottoscritto, mio padre e purtroppo ora anche mia sorella che ha da poco preso la patente. Io sono l’unico a tener conto di consumi e spese, gli altri la usano come si usa l’altra auto che abbiamo, un Suv a benzina. Facendo rifornimento dove capita e usando solo la tessera di Enel X che teniamo nel cruscotto. In breve: nel 2025 abbiamo percorso a oggi poco meno di 5.400 km. Il consumo medio reale di questi giorni è di circa 17 kWh per 100 km, non molto lontano da quanto dichiara la Renault. Si potrebbe faare anche meglio, ma in famiglia c’è chi ignora la frenata rigenerativa. Come spesa siamo sui 60-65 centesimi al kWh, io sono l’unico che usa app come Electroverse ecc. La macchina continua ad andare bene, a parte l’autonomia, che ha accusato una bella calata dai 395 km dichiarati dalla Renault. Siamo sui 310, che scendono ben al di sotto dei 300 con il freddo di questi giorni “ . Federico Calzolari

Risposta. I bilanci reali, al di là di quanto dichiarano le Case, sono quelli che interessano a noi. Continuate a scrivere a info@vaielettrico.it , al di là di quanto, sono quelli che interessano a noi. Continuate a scrivere a