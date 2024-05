I Leoni da Tastiera anti elettrico? Segui i soldi… diceva Falcone

I Leoni da Tastiera anti elettrico: da dove escono e perchè, chiede Thomas? Uno (Corrado) ci ha scritto proprio oggi. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Pensi che non faccia per te? Non la comprare oggi e stai a vedere… Tanto ora del 2035 (nella migliore delle ipotesi) avrai già cambiato altre 2 volte l’auto „ . Thomas Scaccabarozzi

“Buona sera, menomale che hanno scelto Orsini! Bisogna pur difendersi dai talebani dell’ecologia.

A tutti quelli che vogliono andare in elettrico consiglio di andare in filobus o tram, piu’ elettrico di così!

Non avrebbero spese o problemi visto che la maggior parte dei fanatici delle elettriche sono diventati ragionieri guardando lo 0, o di consumo a km.

E giusto che paghino le Accise. Se non vogliono spendere,

come ho detto prima, vadano in filobus, in tram o anche in treno. Dovrebbero pagare anche il bollo che essendo una tassa di proprieta’ e giusto che venga applicata calcolando invece dei CV i kW.