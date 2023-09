I giovani vogliono gaming in auto, altro che accelerazione e velocità… Lo rivela uno studio di Cariad, la società Volkswagen che si occupa di digitale.

I giovani a bordo vogliono gaming: nuove esperienze

I videogiochi sono la nuova frontiera dell’intrattenimento in auto, un tema al quale i giovani sembrano prestare più attenzione rispetto alle prestazioni. È un mercato che sta prendendo forma a livello globale e che riflette l’evoluzione dei gusti sia dei proprietari che dei passeggeri. L’evoluzione della tecnologia permette di creare nuove esperienze a bordo, trasformando l’auto in uno spazio inedito per il gaming. Sfruttando magari la dinamica del veicolo per aumentare il coinvolgimento. Cariad ha realizzato uno studio congiunto con Newzoo, azienda di analisi dati dedicate proprio al mondo del gaming. Per valutare in modo approfondito tutte le caratteristiche della cultura dei giocatori e il loro rapporto con i giochi in auto e la mobilità. Due gli obiettivi dello studio: da un lato comprendere i desideri di intrattenimento in auto. Dall’altro conoscere la demografia dei giocatori in tre importanti mercati: Germania, Stati Uniti e Cina.

Generazione Z e Generazione Alpha: aspettative diverse

I risultati hanno evidenziato l’importanza dell’intrattenimento in auto, anche come forma di integrazione nello stile di vita digitale dei gamer. Il 90% degli appartenenti alla Generazione Z gioca regolarmente. Sia la Gen Z che la Gen Alpha avranno un impatto significativo sui videogame e sul mercato automotive, spinte da aspettative e desideri diversi sull’intrattenimento a bordo. In Cina, per esempio, queste nuove generazioni desiderano trascorrere tempo di qualità, impegnandosi in giochi piacevoli e rilassanti. Per questo Cariad ha già integrato videogiochi di questo genere nelle Audi vendute in Cina e gli utenti li stanno apprezzando. Secondo i dati dello studio, gli utenti cinesi giocano di più rispetto a quelli statunitensi e tedeschi. Mentre in Germania e negli Stati Uniti il tempo medio di gioco è dalle 3 alle 6 ore alla settimana, in Cina cresce a 10-15. E questa passione per i videogame riflette una parte più ampia della vita digitale cinese.

Più videogiochi a bordo, più tempo in auto

In tutti e tre i mercati è particolarmente apprezzata la possibilità di interagire e impegnarsi con i giochi in movimento. I giocatori cinesi più giovani passano senza problemi dal gioco statico a quello dinamico. Ma, visto che la disponibilità di videogame in auto è ancora limitata, usano principalmente le piattaforme online con smartphone e tablet. Un tema ricorrente emerso dallo studio è: “Se posso giocare e mi sento a mio agio, allora sarei felice di trascorrere più tempo in macchina“. Inoltre, il pubblico cinese si aspetta innovazioni dell’in-car gaming, a dimostrazione di un’elevata affinità tecnologica tra i mercati dei videogame e dell’auto. In altre parole, gli utenti cinesi sono già interessati o attratti dai videogiochi a bordo e predisposti a trasformare la propria auto in una console di intrattenimento. Per avere un’esperienza digitale anche in viaggio, la prossima generazione di veicoli dovrà essere capace di stupire questi utenti.

I giovani vogliono gaming: la tecnologia “holoride” sfrutta il movimento dell’auto

I dati demografici più complessi da contestualizzare sono quelli che riguardano l’intuitività di utilizzo del touchscreen per l’intrattenimento. Il cloud gaming, sebbene sia un segmento destinato a crescere di importanza, non è ancora così considerato. Mentre lo sono molto di più un hardware avanzato e una buona connessione a internet. Sembra dunque che i vantaggi del cloud gaming debbano essere promossi e associati a un messaggio di marketing per essere apprezzati dagli utenti. Ora Cariad è concentrata sull’introduzione di nuove funzionalità nei sistemi di infotainment esistenti: un esempio è holoride, già disponibile. È una tecnologia che sfrutta il movimento dell’auto per personalizzare l’intrattenimento attraverso i visori per la realtà virtuale. L’esperienza di gioco (sono disponibili anche contenuti educativi) è sincronizzata con le accelerazioni, le frenate e le sterzate. In futuro l’interazione sarà ancora più stretta, con ampliamento delle esperienze di gioco e convergenza tra spazi fisici e virtuali, la Metaverse-On-Wheels.

Quello che ancora forse non sapete sulla ricarica: scopritelo nel VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube