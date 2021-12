I giorni dell’odio: fanno saltare la Tesla col pupazzo di Musk

Fanno saltare una Tesla Model S del 2013 con un pupazzo di Elon Musk a bordo, orchestrando una colossale e costosa messinscena con immancabile filmato caricato su Youtube. E’ successo in Finlandia, approfittando della delusione del proprietario: un automobilista che l’aveva acquistata di seconda mano restando “a piedi” poco dopo. Finita la garanzia di 8 anni, avrebbe dovuto sborsare 20 mila euro per la riparazione.

L’auto usata, del 2013, si guasta: garanzia già scaduta

I fatti sono questi: Tuomas Katainen dice di aver comprato la Tesla Model S del 2013 usata pochi mesi fa, e di aver percorso solo 1.500 km prima che l’auto smettesse di funzionare. Contattato il servizio di assistenza Tesla, gli è stato presentato un preventivo di 20.000 euro per la sostituzione integrale del pacco batteria guasto. Essendo trascorsi più dei canonici 8 anni della garanzia, l’intero costo della riparazione avrebbe dovuto essere a suo carico.

Un kolossal ben organizzato per sfondare su Youtube

Imbufalito per il trattamento ricevuto Katainen ha deciso di disfarsene. Non si sa come, ha trovato un intero team di esperti in esplosivi, un troupe di cineasti attrezzati con luci di scena, droni e telecamere professionali, un gruppo di non meglio specificati “volontari”, evidentemente attivisti anti-Tesla, che lo hanno finanziato. Quindi la vettura è stata portata in una cava in disuso a Jaala, imbottita con un centinaio di chili di esplosivo e fatta saltare in aria. Il pupazzo gonfiabile di Elon Musk, addirittura, è stato fatto cadere sulla scena dell’esplosione da un elicottero (costo minimo del noleggio 5 mila euro).

Chi ha pagato lo show, e perchè?

Dopo l’esplosione, Katainen ha dichiarato che far saltare in aria una Tesla è molto più divertente che guidarla.

D’accordo, questi sono i giorni dell’odio e tutto questo non stupisce. Ma saremmo curiosi di sapere:

-1) Se la storia dell’automobilista “deluso” sia vera

-2) Chi ha pagato i costi per allestire un vero e proprio set cinematografico in cui realizzare la performance (un concorrente?)

-3) Quanto ricaveranno gli autori dalla monetizzazione del video, che diventerà immancabilmente virale.