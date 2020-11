I giornalisti dell’auto detestano l’elettrico? L’accusa arriva dal norvegese Bjørn Nyland, il più famoso tra gli YouTuber europei specializzati in vetture a batterie.

I giornalisti non ne sanno abbastanza o…?

“Non fidatevi di loro“. Con questo titolo, piuttosto forte, Nyland ha messo in rete un video (qui sotto) in cui accusa diversi giornalisti dell’auto di far di tutto per mettere in cattiva luce le macchine elettriche. Non è un tema del tutto nuovo. Negli Stati Uniti si è parlato a lungo dei cosiddetti “Tesla killer“, ovvero i reporter delle testate storiche che a lungo hanno mostrato scetticismo sull’azienda di Elon Musk. E spesso accusati dai proprietari di Tesla di essere mossi da pregiudizi e non da obiezioni documentate.

Ora Nyland, piuttosto arrabbiato, se la prende con i giornalisti norvegesi, ovvero di un Paese considerato il paradiso dell’elettrico. In questo caso l’accusa è di parlare di cose che non si conoscono, come ad esempio il funzionamento e il pagamento delle ricariche nelle colonnine pubbliche.In un servizio comparso su TV2 Broom, per esempio, Nyland sostiene che sono stati commessi errori orribili, tali da inficiare il commento finale del giornalista.

L’accusa del famoso YouTuber: “Non fidatevi di loro”