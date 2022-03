I furgoni elettrici? “Già più economici dei diesel”

I furgoni elettrici sono già complessivamente più economici dei diesel, secondo un nuovo studio sul costo totale di acquisto e gestione in Italia.

I furgoni elettrici? “Ti costano il 20% in meno”

Lo sostiene Transport&Environment (T&E), spiegando così gli esiti di un sondaggio sugli acquirenti in Europa, da cui risulta che la maggior parte vuole passare all’elettrico. Ma è l’offerta di modelli di veicoli commerciali ad essere carente, motivo per cui, in Italia, rappresentano solo il 2% delle vendite. In netto ritardo, quindi, rispetto al 5% delle auto elettriche a batteria (BEV). Una situazione che, secondo T&E, non è destinata a cambiare per questo decennio, a meno di aumenti significativi degli obiettivi di CO2 per i furgoni nuovi proposti dall’UE. Dallo studio emerge che, in Italia, il furgone elettrico medio è già oggi del 20% più economico (al km) da possedere e gestire rispetto al furgone diesel medio. Lo studio analizza sei paesi che rappresentano il 76% dei veicoli commerciali venduti in Europa: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito.

Servono più offerta e limiti-emissioni più stringenti

Il sondaggio, svolto da Dataforce per T&E e (per l’Italia tiene conto delle risposte di 128 utenti privati e aziende), mostra che il nostro mercato è pronto a passare all’elettrico. Oltre un terzo (35%) delle flotte di furgoni intervistate in Italia ha già almeno un furgone elettrico. Quasi un’altra metà (45%) prevede di acquistare un e-van entro l’anno mentre un ulteriore 11% ne sta considerando l’acquisto entro i prossimi cinque anni. Il Policy Officer per Transport & Environment Italia, Carlo Tritto, commenta: “Un furgone elettrico batte un modello diesel sui costi e gli acquirenti di furgoni lo sanno. Infatti, non è un caso che le vendite di tali veicoli continuano a crescere, anche a fronte della recente interruzione degli incentivi all’acquisto. Ma l’offerta di modelli elettrici non è neanche lontanamente sufficiente. È per questo che chiediamo ai legislatori europei di aumentare gli obiettivi sugli standard UE di CO2 per furgoni nuovi. Così da stimolare i costruttori a vendere più veicoli a zero emissioni per raggiungere obiettivi più ambiziosi”.

