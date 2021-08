I furbastri dell’ibrida plug-in 2/ Tre stalli, tre abusi. O no?

I furbastri dell’ibrida plug-in due, la vendetta. Non siamo a Bologna, non siamo di fronte a una colonnina AC da 22 kW, non abbiamo a che fare con una signora “forse inesperta”, “forse inconsapevole” di aver occupato uno stallo di ricarica “forse senza ricaricare” (quindi “forse innocentemente abusiva”). E non siamo in presenza di una colonnina “forse guasta”.

Non è Bologna, ma Courmayeur

No. Accusateci pure di essere talebani dell’elettrico come è avvenuto appena dieci giorni fa quando smascherammo la “Furbastra della BMW ibrida plug-in“. Ma questa volta, almeno, sarà difficile trovare giustificazioni o invocare il beneficio del dubbio.

Qui siamo al parcheggio Skyway del Monte Bianco, a Courmayeur; la colonnina è una ultra fast di Be Charge da 150 kW, gli stalli sono tre. E sono tutti e tre occupati da una ibrida plug-in in sosta, ma non in ricarica. la data è domenica 22 agosto 2021.

Quell’ ibrida plug-in della Funivia…

Il lettore che ci ha inviato queste foto sostiene di essere passato due volte, a distanza di tre ore, ritrovando la stessa identica situazione. Gli diamo fiducia sulla parola. Ma che siano trenta minuti, un’ora o tre, la cafonaggine resta la stessa. La Jaguar E-Pace ibrida plug-in, per di più, sembra essere un’auto di servizio dell’azienda che gestisce la funivia del Monte Bianco. Bell’esempio.

Ma che problema c’è (per loro)?

Ma che problema c’è? Nessuno per loro. Se ne andranno verso il Traforo o verso Aosta con il loro bel motore termico. I problemi li avrà semmai, o li avrà avuti, l’auto elettrica in transito su una delle principali direttrici di traffico europee. In pieno controesodo di Ferragosto.

Cosa ne pensate?

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —