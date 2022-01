I falsi miti sulle EV sbugiardati (sorridendo) da Matteo

I falsi miti sulle EV sbugiardati dal nostro amico YouTuber Matteo Valenza. Sul web si legge di tutto, ad opera di hater più o meno interessati. Vediamili: testo + video

I falsi miti sulle EV / Davvero le auto elettriche inquinano più del diesel?

Una delle balle più gettonata tra gli elettroscettici è: “Le elettriche inquinano più del diesel”. Su strada un’auto elettrica non inquina affatto. Le uniche emissioni arrivano da gomme ed i freni. Le prime perché pian piano si disgregano sull’asfalto. Le seconde si consumano fino a trasformarsi in polveri che si disperdono nell’ambiente. Ma utilizzando la frenata rigenerativa un set di pastiglie dura minimo 60.000 km. Ad inquinare (e ad emettere Co2) non è l’auto elettrica, ma chi la produce, partendo dall’estrazione delle terre rare che vengono utilizzate per le batterie. Al momento il metodo più inquinante è la frantumazione delle rocce per ottenere il litio. Ma, considerando tutto il ciclo di vita, in genere un’elettrica “smette” di inquinare superati i 40.000 km. Mentre un diesel continua per sempre. Nel caso dell’elettrico, l’inquinamento è ristretto ad una zona precisa (quella di produzione) e non a dove circoliamo. Le batterie? Ormai sono riciclabili al 97%.

I falsi miti sulle EV Dopo 8 anni bisogna cambiare la batteria?

La batteria non si cambia, si ripara, dice Matteo. Tutti pensano che dopo un massimo di 8 anni la batteria vada cambiata, non è così. La batteria dell’auto non è come la batteria del cellulare (formata da una sola cella). Quando si parla della batteria di un’auto elettrica ci si sta riferendo a un pacco batterie, formato da tante piccole celle montate in serie. Queste batterie sono soggette a sollecitazioni forti, sia di temperatura che di potenza, e quindi tendono a degradarsi. I pacchi-batteria oggi possono degradarsi fino al 20% circa in dieci anni. E una volta esausti possono essere utilizzati per altre funzioni, oppure analizzati e rigenerati ad un costo accettabile. Una batteria è in grado di portarci a spasso per circa 600.000 km, come dimostrano diverse Tesla tuttora a spasso con questa “anzianità”.

Ricaricare un’auto elettrica inquina e l’energia non basta per tutti: davvero?

Diversamente da come molti credono, l’energia con cui viene ricaricata un’auto elettrica non viene prodotta dal carbone. Molti gestori forniscono energia 100% green. Inoltre, è impossibile che l’energia non basti. Questo significherebbe riuscire a sostituire in tempi brevissimi tutte le auto termiche con auto elettriche. E anche in questo caso…In questo momento la produzione di energia è già sopra la richiesta attuale. Nessun rischio blackout in vista per il momento! Ci potranno essere problemi di picchi di consumo, ma anche su questo ci si sta attrezzando e le auto, semmai, possono servire a stabilizzare la rete. Fungendo da accumulatori mobili.

Ci vogliono ore per ricaricare e l’autonomia non basta mai: sicuri?

Percorrere tratti di strada lunghi senza mai fermarsi non è possibile per le auto elettriche? Forse, ma forse neppure con auto a benzina o a gasolio è prudente fare lunghissimi turni al volante senza mai staccare. Come per i camion, dovrebbe essere vietato anche alle auto di stare in strada tante ore di fila. E se un’auto termica impiega 15 ore (senza mai fermarsi) ad andare da Aosta a Taormina, un’elettrica come quella di Matteo impiega circa 18 ore (3 ore di sosta incluse). La differenza non è poi tanta! In molti preferiscono le auto termiche poiché, anche in caso di emergenza, è più facile e veloce fare rifornimento. Alla domanda “Come fai ad andare in ospedale con il 5% di batteria?“, Matteo ironicamente consiglia di… chiamare l’ambulanza. Se si ha un’urgenza e l’auto elettrica è al 5% la tua autonomia non è finita: sei ancora in grado di percorrere circa 20 km. Quando non si conosce veramente qualcosa è facile farsi influenzare. Per questo è importante informarsi.

