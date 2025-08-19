I due record di Polestar e VW: 935 km con un pieno e…

I due record di Polestar e Volkswagen. La prima con la Polestar 3 ha infranto il Guinness World Record per la distanza più lunga percorsa da un SUV elettrico con una sola ricarica, 935,44 km. La seconda è a un milione e mezzo di veicoli elettrici della nuova serie ID.

I due record: 935 km con una sola ricarica per Polestar 3…

La nuova versione Long range Single motor della Polestar 3 è stata portata al limite. Il tentativo ha richiesto 22 ore e 57 minuti in condizioni meteo variabili, inclusa pioggia. Consumo medio: 12,1 kWh/100 km. I piloti, specializzati in guida ad alta efficienza ,si sono alternati alla guida ogni 3 ore. L’ autonomia WLTP dichiarata di 706 km è stata raggiunta con ancora il 20% di batteria residua, percorrendo poi altri 12,8 km dopo aver segnato il 0% di carica. Il SUV è stato monitorato dal giudice del Guinness World Records, Paulina Sapinska. L’auto non ha subito modifiche ed era equipaggiata con cerchi da 20” e pneumatici Michelin Sport 4 EV standard. In rete ci si chiede che senso hanno record di questo tipo, realizzati da specialisti. Più interessanti sono i dati veri di consumo nelle condizioni reali di tutti i giorni, ma anche questi test vanno registrati.

…e un milione e mezzo di Volkswagen ID. prodotte

Anche il marchio Volkswagen festeggia, parlando di “pietra miliare nella sua trasformazione verso l’elettromobilità“. Alla presenza del Ministro Presidente della Bassa Sassonia, Olaf Lies, il veicolo numero 1,5 milioni della famiglia elettrica ID. è stato consegnato il 15 agosto a un cliente nello stabilimento Volkswagen di Emden. L’esemplare del traguardo è una ID.7 Tourer Pro1 nera, con un’autonomia fino a 606 chilometri. Si potrà obbiettare che la marca tedesca ha venduto in 5 anni quel che Tesla vende normalmente in un anno. Ma è fuori discussione che, soprattutto in Europa, la Volkswagen ora sta guadagnando terreno dopo anni difficili. E ha strappato al marchio di Elon Musk la leadership di mercato continentale.

