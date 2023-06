I due motivi per cui l’elettrico non si vende

I due motivi per cui l’auto elettrica in Italia non si vende: li elenca Nunzio, un lettore che pure possiede una Renault Zoe di cui si dice soddisfatto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

I due motivi per cui…/ Costa troppo e ricaricare è ancora molto complicato

“Sono lieto possessore di una Renault Zoe. Spesso leggo che gli italiani sono restii a passare all’elettrico, e da possessore di auto elettrica mi sono fatto la mia opinione.

1) il costo è ancora relativamente alto.

2) il problema non è l’autonomia, ma i tempi di ricarica e la probabilità di non trovare una colonnina di ricarica in tempo utile.

Sul punto due desidero argomentare maggiormente. Supponiamo un viaggio lungo con un’auto termica: dovrà fare da due a tre pieni per giungere a destinazione, con perdita di tempo di non più di 15 minuti a ogni pieno. Inoltre le probabilità di trovare un distributore e di trovarlo fruibile sono alte. Con l’elettrica, anche se ci si ferma per tre ricariche, si impiega molto più dei 15 minuti. Inoltre capita di frequente che, pur trovando una colonnina di ricarica, questa non sia fruibile o perché fisicamente irraggiungibile o perché guasta. È molto spiacevole arrivare a una colonnina e non poterla utilizzare“. Nunzio Santini

Il prezzo è ancora alto (non per le Tesla). Quanto alle ricariche…

Risposta. Non c’è dubbio che il costo sia ancora alto, soprattutto nella fascia di prezzo relativo alle auto più piccole, le citycar. Che peraltro nel nostro Listino , su un totale di 92 modelli, si contano sulle dita di una mano o poco più. Noi stessi ci aspettavamo una discesa più rapida dei listini, cosa che non è avvenuta per una serie di fattori, come l’impennata nei costi delle materie prime per batterie. Le cose dovrebbero cominciare a cambiare nei prossimi due anni, con l’arrivo della nuova Renault 5 e della Volkswagen ID.2, vedremo con che prezzi. Dove già oggi l’auto elettrica è più competitiva è nelle auto premium: qui Tesla ha listini più che concorrenziali con le varie Audi, BMW e Mercedes. E infatti compare sempre più spesso ai primi posti delle auto più vendute in assoluto. Quanto alla difficoltà di ricaricare, ci sembra più un timore percepito che reale. Viaggiamo anche noi in elettrico e, dopo le prime settimane di apprendistato, non c’è più capitato di non trovare colonnine. O di trovarle inagibili. Fortunati noi? Può darsi, ma certo serve un minimo di programmazione.

Ma sull’auto elettrica circolano troppi pregiudizi (e qualche bufala come questa): il video di Paolo Mariano

