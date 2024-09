I dubbi di Massimo sui consumi veri di Tesla, al di là dei dati indicati sul display . Ecco come argomenta le sue perplessità, sospettando numeri veri superiori. Lasciamo che siano altri proprietari di Model 3 a rispondere ai suoi dati…

di Massimo De Marco

“Possiedo dal 19 Giugno una Tesla Model 3 RWD Highland acquistata durante la scorsa campagna di Ecobonus. Sono soddisfatto della macchina, ma anche attento ai costi di gestione, avendo avuto in precedenza la Kia Niro PHEV Style con la quale percorrevo in elettrico circa 50-55 km. Consumando un’energia ‘misurata alla spina‘ di 8 kWh con un consumo di circa 16-14,5 kWh/100km. O di meno col condizionatore di raffrescamento, tenendo presente che il riscaldamento avveniva con l’accensione del motore termico“.

I dubbi di Massimo: “Ecco i miei calcoli, sono superiori…”

“I consumi, secondo le mie misurazioni, sono superiori a quanto indica Tesla sul Display al menu Viaggi. Ma comunque competitivi, sebbene simili, alla Kia Niro PHEV, che però posso definire ‘di categoria diversa’. Mi piacerebbe confrontarmi con altri proprietari della mia stessa auto che abbiano effettuato misure dei consumi ‘alla spina’. O anche come indicati sulle fatture delle Colonnine, sia Supercharger Tesla che di altri fornitori (i kWh fatturati sono sicuramente veri, si spera). Curioso (e sospetto) che il ‘calcolatore del risparmio’ presente nella APP di Tesla, INDICHI COSTI PER kWh ERRATI quando si riferisce ai suoi Supercharger. Più bassi di quelli poi FATTURATI da Tesla. La Tesla è stata caricata a casa al 100%. La Modalità Sentinella (dispendiosa) è spenta. Ho fatto i seguenti viaggi, partendo alle 23 e rientrando circa alle 2 con il climatizzatore a 22°C: 1) Casa–Malpensa Terminal 2 + ricerca parcheggio in zona (velocità max circa 110 km/h). 2) Malpensa Terminal 2–Via Pietri, Milano (velocità max circa 130 km/h). 3) Via Pietri, Milano–Casa (velocità max circa 90 km/h)“.

“Dove può essere la differenza (e la perdita)”

“Tesla ha calcolato dalla precedente ricarica le seguenti percorrenze e consumi. Ricarica: 172 km, energia totale di 21 kWh, Energia Media di 12,5 kWh/100km. Ricarico di nuovo la Tesla fino al 100%, avendo cura di spegnere il climatizzatore. Il ‘Contatore Tesla’ Certificato MID nel Box indicava ad inizio carica 2.050,6 kWh ed a fine carica 2076,4 kWh per un totale di Energia Caricata di 25,8 kWh. Durante le cariche in AC, sempre effettuate a 220Vac – 14A, noto una differenza fra la tensione indicata sul Contatore Tesla e quella indicata sul Display Tesla. Oscillante fra 1 e 3Vac, che a 14A rappresentano una perdita di potenza di 14-42W. Non so in che punto Tesla misura la tensione che mostra sul suo Display, ma ipotizzo che sia a valle del In Cable Contro Box. E che quindi la perdita possa essere imputabile al ICCB fornito da Tesla“.

I dubbi di Massimo: “Ho rilevato 15 kWh/100 km, il display diceva 12,5”