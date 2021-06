I dubbi di Fabrizio: è vera l’autonomia che dichiarano?

I dubbi di Fabrizio sulla vera autonomia e la domanda di Matteo che deve sostituire la vecchiaauto a benzina … Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre domande vanno inviate all’indirizzo mail info@vaielettrico.it

I dubbi di Fabrizio: gli piace la Skoda Enyaq, ma quanto fa davvero…?

“S ono molto interessato all acquisto di una Skoda Enyaq iV 60, ma ho dei dubbi sull autonomia nel ciclo WLTP. Ho Letto che bisogna considerare reale un consumo pari al 60% di quello dichiarato nel ciclo WLTP. Quindi una macchina che dichiara 400 km WLTP nel reale farà al massimo 240 km? “ Fabrizio Gini

Risposta. I dubbi di Fabrizio sono legittimi, giusto sapere in anticipo quanti km farà veramente il modello a cui sei interessato. L’autonomia reale di un’auto elettrica è condizionata da molti fattori. Tra questi citiamo la velocità, la possibilità di usare frenata e decelerazione rigenerative e la temperatura: col freddo intenso la batteria ha una resa inferiore. Quanto è affidabile, dunque, il dato di omologazione WLTP?

Si tratta di un valore medio ricavato in laboratorio, simulando il comportamento su strada. A partire dall’avviamento a freddo, sul banco di prova a rulli vengono misurati quattro range di velocità: fino a 60, a 80, a 100 e oltre 130 km/h. All’interno di queste fasi si susseguono ripetutamente accelerazioni e frenate, con una temperatura di 23°, ottimale per un’auto elettrica. Che cosa significa tutto questo per un’auto come la Enyaq? Che i 400 km dichiarati sono più che realistici viaggiando in città e dintorni a queste temperature. Non lo sono se si viaggia a velocità autostradali, soprattutto se la temperatura scende e il freddo si fa intenso. Solo in quel caso, pianificando un viaggio, è prudente considerare un’autonomia di poco più di 250 km, anche perché non bisogna mai arrivare con la batteria a zero.

Matteo fa 140 km al giorno, l’elettrica fa per lui?

“P er andare al lavoro faccio il pendolare, con circa 1 ora e mezza di auto+treno per il tragitto da casa. Destino vuole che l’ufficio si sia spostato di sede dal centro città – Torino – comodo alla stazione, alla periferia, molto scomoda. Ragion per cui adesso ci metto dalle 2 alle 2 ore e mezza per tratta con i mezzi pubblici quando va bene, viaggio non sostenibile a lungo termine. Usando l’auto impiego invece circa un’ora (traffico incluso) per percorrere circa 70 km a tratta, 140 km/giorno o 30-35 mila anno, arrotondando. Nella zona in cui lavoro ci sono un paio di colonnine Enel X, un’altra è vicino casa. Il ricovero dell’auto è al momento senza elettricità e non sono sicuro della fattibilità di installazione di una wallbox o altra presa di corrente. È fattibile, nella mia situazione, passare dall’attuale citycar a benzina (sic!) a una full-electric? L’ibrido in tutte le salse l’ho già scartato, non permette di risparmiare granché in termini di carburante in autostrada. L’altra alternativa sarebbe prendere una GPL, magari usata, per contenere i costi e non cedere un rene (ma questo vale per tutte le auto, specialmente quelle nuove anche a combustione). Il mio spirito giovane e ambientalista non vorrebbe trovarsi con un diesel che non si sa bene per quanto ancora potrà circolare in città…“ . Matteo Ficara

Risposta. I reni sono una cosa seria, non scherziamoci sopra. Quanto al cuore della domanda, non ci sentiamo di consigliare un’elettrica a chi fa 140 km al giorno (almeno) e non ha la possibilità di ricaricare a casa o al lavoro. Che succede se le due colonnine Enel X sono occupate da altri automobilisti? Servirebbe un’auto con un’autonomia sui 400 km o più, per stare nel sicuro, ma il budget per acquistarla aumenta di parecchio.