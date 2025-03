I disagi del richiamo della Ford Kuga plug-in

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

I disagi del richiamo della Ford Kuga ibrida plug-in: li segnala Nicola, lamentando che nell’attesa dell’intervento l’auto non può essere utilizzata in modalità solo elettrica. Per scriverci la mail è info@vaielettrico.it .

I disagi del richiamo: “L’auto non può essere usata in modalità solo elettrica…”

“H o ricevuto una lettera di richiamo per la mia Ford Kuga PHEV del 2023. Il problema è nelle celle della batteria, che potrebbero essere difettose e in alcuni casi potrebbero portare a un malfunzionamento e a un incendio della stessa. La Ford raccomanda di non ricaricare l’auto. E attendere che venga rilasciato un software per le officine dei concessionari che possa diagnosticare se la batteria ha delle celle malfunzionanti. Peccato che nella lettera si dica candidamente che detto software ancora non esiste ed è allo studio dei tecnici per cui sarà rilasciato probabilmente entro la fine del secondo trimestre 2025. Quindi parliamo di fine giugno! Per tre mesi (minimo) raccomandano di usarla solo in modalità ibrida e non full EV. E, nel caso l’auto dia l’errore “arresta il veicolo subito”, di fermarsi e allontanarsi chiamando i soccorsi “ .

“Abbiamo speso 6 mila euro in più rispetto alla versione ibrida, che cosa si sa in più?”

“ Trovo assurdo che un richiamo così grave sia stato affidato a lettere consegnate tramite posta ordinaria e non raccomandata. E ancora più assurdo che sul sito ufficiale Ford, così come sull’app, il mio veicolo risulti non sottoposto a richiami. Oltretutto io e chi ha comprato una Kuga PHEV abbiamo speso più di 6.000 euro in più rispetto a una FHEV. E saremo costretti a usarla in modalità ibrida con un peso morto enorme e consumi aumentati di molto senza tempi certi dì risoluzione. Spero vivamente che Ford si attivi per qualche forma di rimborso perché trovo la situazione allucinante. Voi che sicuramente avete contatti più stretti con la casa madre sapete qualcosa a riguardo per caso? Grazie mille “ . Nicola Brunetti

Risposta. 228 esemplari della Ford Kuga ibrida plug-in, macchina peraltro di un certo successo. Le vetture in questione sono state prodotte nel periodo 14 agosto 2019-23 gennaio 2023 e l’intervento riguarda l’aggiornamento del software di gestione, che può causare l’arresto del veicolo. Dopo di che l’auto riparte, ma “in protezione” e quindi si viaggia solo a velocità molto ridotta. L’intrevento è ovviamente a totale carico della Ford e non può essere effettuato da remoto, over the air, e quindi bisogna portare l’auto nell’officina della concessionaria. È chiaro però che, se i tempi si dilatassero troppo, si creerebbe un danno per il cliente. Per esempio come maggior costo nel circolare in città e dintorni, soprattutto per chi ha la possibilità di ricaricare a casa a prezzi contenuti. Quel che se ne sa è che il problema riguardadella Ford Kuga ibrida plug-in, macchina peraltro di un certo successo. Le vetture in questione sono state prodotte nel periodoe l’intervento riguarda l’aggiornamento del software di gestione, che può causare l’arresto del veicolo. Dopo di che l’auto riparte, ma “in protezione” e quindi si viaggia solo. L’intrevento è ovviamente a totale carico della Ford e non può essere effettuato da remoto, over the air, e quindi bisogna portare l’auto nell’officina della concessionaria. È chiaro però che, se i tempi si dilatassero troppo, si creerebbe un danno per il cliente. Per esempio come, soprattutto per chi ha la possibilità di ricaricare a casa a prezzi contenuti.